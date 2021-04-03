Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094317 3,75 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,14273 3,75 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097356 3,74 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143197 3,69 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,104938 3,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01931 2,94 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022729 2,88 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,01001 2,22 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010195 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010261 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050557 9,17 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,058807 5,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027397 4,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097089 3,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,141083 3,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,141619 4,99 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,109179 4,97 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,195954 4,96 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,121520 4,51 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035309 3,73 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069542 4,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048966 4,05 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040618 3,46 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028248 3,44 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030759 2,60 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015743 2,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048732 2,17 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029308 2,16 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046179 2,15 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047229 2,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075567 0,37 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073833 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069628 0,37 ZEM Para Piyasası EYF 0,028424 0,37 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026619 0,37 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % - (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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