Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094317
|3,75
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,14273
|3,75
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,097356
|3,74
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143197
|3,69
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,104938
|3,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01931
|2,94
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022729
|2,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,01001
|2,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010195
|1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010261
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050557
|9,17
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,058807
|5,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027397
|4,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097089
|3,86
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,141083
|3,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,141619
|4,99
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,109179
|4,97
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,195954
|4,96
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,121520
|4,51
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035309
|3,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069542
|4,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048966
|4,05
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040618
|3,46
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028248
|3,44
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030759
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015743
|2,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048732
|2,17
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029308
|2,16
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046179
|2,15
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047229
|2,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075567
|0,37
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073833
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069628
|0,37
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028424
|0,37
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026619
|0,37
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|-
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi