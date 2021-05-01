Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,024993 0,92 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026074 0,37 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033671 0,34 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,081693 0,29 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052774 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019204 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010169 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023014 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010343 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010402 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132846 4,38 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034999 4,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080024 4,37 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097433 4,12 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,172034 4,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,02814 3,66 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016447 3,47 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034799 2,99 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085360 2,98 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,026889 2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049135 4,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069804 4,44 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027609 4,02 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039706 3,99 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039750 2,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074701 0,18 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,075773 0,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033038 0,17 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,068214 0,17 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024581 0,16 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,099142 -1,53 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096294 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,145264 -1,45 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,145777 -1,41 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,127005 -1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051626 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015500 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,083440 -0,71 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,079300 -0,65 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036383 -0,59 VEM Birinci Değişken EYF 0,049744 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031134 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016241 -1,97 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047661 -1,94 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048741 -1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050328 -1,93 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053682 -1,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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