Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103974
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,156477
|0,78
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,107102
|0,77
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,156770
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079532
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024027
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020045
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036926
|2,30
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032989
|2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,053051
|2,03
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,121254
|1,97
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,162237
|1,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075590
|2,07
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021660
|2,06
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025765
|2,02
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017248
|1,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,213216
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019147
|1,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050147
|1,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071320
|1,01
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040227
|0,89
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027995
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033724
|0,38
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077379
|0,34
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076283
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,078105
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025073
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109701
|-0,72
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,106042
|-0,62
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060159
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073831
|-0,16
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,101360
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010589
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010662
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010671
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015913
|-2,04
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083347
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088312
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,036165
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032703
|-0,85
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015939
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055434
|-1,59
|VEM Altın Katılım EYF
|0,057609
|-1,57
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,050619
|-1,57
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,052990
|-1,56
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,054177
|-1,56
(Sürecek)
Kaynak: AA
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