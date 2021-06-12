Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103974 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156477 0,78 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107102 0,77 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156770 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079532 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024027 0,36 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020045 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036926 2,30 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032989 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053051 2,03 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,121254 1,97 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,162237 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken EYF 0,075590 2,07 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021660 2,06 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025765 2,02 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017248 1,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,213216 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019147 1,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050147 1,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071320 1,01 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040227 0,89 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027995 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033724 0,38 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077379 0,34 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076283 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,078105 0,34 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025073 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109701 -0,72 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,106042 -0,62 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060159 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073831 -0,16 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,101360 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010589 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010662 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010671 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015913 -2,04 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083347 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088312 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036165 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032703 -0,85 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015939 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055434 -1,59 VEM Altın Katılım EYF 0,057609 -1,57 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050619 -1,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052990 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054177 -1,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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