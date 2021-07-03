Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024719
|0,54
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054707
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,075160
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064228
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052323
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010725
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010667
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056117
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039053
|0,62
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018922
|0,45
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,018631
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,019496
|0,37
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,048955
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033172
|0,34
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028986
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,070243
|0,36
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026774
|0,34
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029697
|0,34
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073399
|0,34
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,081639
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108768
|-0,83
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104838
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062592
|-0,58
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,083499
|-0,33
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,111633
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010496
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019990
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023958
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062335
|-2,45
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,115655
|-2,38
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067520
|-2,25
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,170333
|-2,20
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,170198
|-2,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021505
|-3,03
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033862
|-2,40
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,072853
|-1,75
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024833
|-1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085581
|-1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026437
|-2,58
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038030
|-2,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048413
|-1,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068921
|-1,54
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032813
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017284
|-1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053537
|-0,86
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032188
|-0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051687
|-0,84
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051797
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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