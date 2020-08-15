Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,31
|-2,93
|77,96
|Acıpayam Selüloz
|8,43
|-4,31
|33,50
|Adel Kalemcilik
|16,31
|5,16
|3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|2,70
|33,03
|Afyon Çimento
|4,02
|4,69
|76,45
|Ak Enerji
|1,71
|4,27
|56,88
|Akbank
|4,93
|3,57
|-39,21
|Akçansa
|12,13
|6,59
|25,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,35
|-12,30
|153,55
|Akfen GMYO
|3,23
|11,38
|-20,25
|Akın Tekstil
|14,94
|-6,21
|8,34
|Akiş GMYO
|2,80
|-2,10
|-10,61
|Akmerkez GMYO
|41,02
|-4,38
|83,09
|Aksa
|7,36
|2,51
|5,09
|Aksa Enerji
|5,09
|6,04
|33,95
|Aksigorta
|6,77
|-5,71
|24,96
|Aksu Enerji
|9,90
|3,02
|-33,42
|Alarko Carrıer
|85,35
|9,14
|42,90
|Alarko GMYO
|14,52
|-0,55
|-1,21
|Alarko Holding
|4,92
|-0,81
|-17,31
|Albaraka Türk
|1,57
|6,80
|2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,02
|10,00
|66,28
|Alkim Kağıt
|12,94
|7,21
|138,76
|Alkim Kimya
|12,87
|0,55
|107,51
|Altınyağ
|1,19
|5,31
|190,24
|Altınyunus Çeşme
|45,70
|17,48
|357,46
|Anadolu Cam
|5,07
|0,80
|18,90
|Anadolu Efes
|20,16
|8,10
|-5,25
|Anadolu Grubu Holding
|17,40
|0,12
|-1,08
|Anadolu Hayat Emek.
|7,57
|0,93
|24,40
|Anadolu Isuzu
|13,06
|-2,61
|7,31
|Anadolu Sigorta
|6,11
|-0,33
|47,10
|Anel Elektrik
|5,39
|2,86
|68,16
|Arçelik
|21,60
|-0,55
|3,65
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,28
|4,42
|Arena Bilgisayar
|22,08
|0,82
|203,09
|Armada Bilgisayar
|24,00
|8,50
|46,43
|Arsan Tekstil
|4,60
|-5,35
|28,49
|Artı Yatırım Holding
|2,24
|55,56
|176,54
|Aselsan
|17,27
|2,86
|65,44
|Ata GMYO
|3,14
|-0,95
|-30,68
|Atakule GMYO
|2,05
|-4,21
|6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|2,09
|5,03
|109,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|-13,68
|69,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,15
|1,31
|-1,91
|Avrasya GMYO
|2,00
|-1,48
|32,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|7,84
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,50
|0,03
|12,88
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-3,05
|3,25
|Ayen Enerji
|4,95
|1,43
|42,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,01
|20,20
|174,43
|Aygaz
|11,89
|-4,73
|-2,11
|Bagfaş
|15,34
|-1,10
|-8,80
|Bak Ambalaj
|9,43
|5,96
|28,30
|Balatacılar Balatacılık
|2,13
|23,12
|71,77
|Bantaş Ambalaj
|3,55
|-2,20
|40,87
|Banvit
|24,58
|-1,68
|32,36
|Baştaş Başkent Çimento
|3,85
|2,67
|48,65
|Batı Çimento
|3,28
|-4,65
|-0,91
|Batısöke Çimento
|1,56
|-3,70
|19,08
|Bayrak Taban Sanayi
|7,27
|18,21
|Bera Holding
|7,65
|0,92
|98,70
|Berkosan Yalıtım
|3,96
|7,90
|44,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|4,10
|13,88
|Beyaz Filo
|3,50
|2,94
|11,83
|Bilici Yatırım
|7,80
|2,50
|81,41
|Bim Mağazalar
|67,20
|7,35
|45,43
|Birko Mensucat
|0,43
|2,38
|38,71
|Birlik Mensucat
|1,85
|-0,54
|62,28
|Bizim Mağazaları
|14,84
|2,70
|32,86
|Bomonti Elektrik
|6,90
|6,15
|439,06
|Borusan Mannesmann
|12,10
|-1,22
|5,68
|Borusan Yat. Paz.
|84,70
|3,10
|41,37
|Bosch Fren Sistemleri
|1.013,90
|42,80
|252,32
|Bossa
|8,66
|0,35
|7,44
|Brisa
|11,26
|6,23
|20,06
|Burçelik
|22,40
|3,70
|285,54
|Burçelik Vana
|54,90
|-14,75
|465,40
|Bursa Çimento
|5,70
|-4,36
|42,38
|Carrefoursa
|6,39
|-5,19
|35,67
|Casa Emtia Petrol
|25,50
|-4,57
|171,57
|Ceo Event Medya
|3,78
|-8,70
|3,22
|Coca Cola İçecek
|45,20
|12,94
|19,39
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|2,32
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|6,65
|25,47
|130,90
|Çelebi
|71,70
|2,94
|-29,77
|Çelik Halat
|12,13
|-5,75
|86,62
|Çemaş Döküm
|1,55
|0,00
|23,65
|Çemtaş
|9,44
|-9,23
|16,13
|Çimbeton
|68,35
|3,72
|65,66
|Çimentaş
|25,26
|3,78
|68,40
|Çimsa
|11,83
|19,74
|30,29
|Çuhadaroğlu Metal
|3,84
|6,96
|20,38
|Dagi Giyim
|8,90
|12,94
|256,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,49
|-6,48
|187,17
|Dardanel
|12,99
|3,92
|242,74
|Datagate Bilgisayar
|8,62
|0,70
|10,37
|Demısaş Döküm
|5,21
|-1,70
|49,71
|Denge Holding
|1,97
|1,03
|43,80
|Deniz GMYO
|8,77
|16,01
|73,66
|Denizli Cam
|7,01
|-1,27
|-15,95
|Derimod
|6,06
|-7,90
|-15,13
|Derlüks Deri
|7,55
|-9,69
|86,61
|Desa Deri
|5,74
|-9,61
|26,43
|Despec Bilgisayar
|7,07
|-15,53
|66,75
|Deva Holding
|22,68
|6,68
|154,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,95
|38,30
|150,00
|Ditaş Doğan
|31,50
|25,30
|231,05
|DO-CO
|334,40
|-2,22
|-40,71
|Doğan Burda
|23,68
|-18,57
|290,12
|Doğan Holding
|2,04
|3,55
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,72
|-5,23
|64,85
|Doğusan
|2,54
|0,40
|22,12
|Doğuş GMYO
|7,62
|-6,73
|68,21
|Doğuş Otomotiv
|15,89
|0,25
|66,91
|Döktaş Dökümcülük
|28,64
|4,53
|-9,50
|Duran Doğan Basım
|16,45
|-1,20
|17,17
|Dyo Boya
|5,52
|-1,25
|12,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,75
|-2,71
|57,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,40
|3,00
|49,50
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|5,83
|69,78
|Ege Endüstri
|682,80
|-0,74
|21,37
|Ege Gübre
|96,15
|1,05
|95,05
|Ege Profil
|17,97
|12,66
|50,13
|Ege Seramik
|5,12
|8,02
|39,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,00
|7,53
|212,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,95
|9,20
|143,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|11,11
|250,00
|Egeplast
|15,00
|12,11
|20,00
|Ekiz Kimya
|10,07
|-2,14
|1550,82
|Emek Elektrik
|2,53
|1,61
|59,12
|Eminiş Ambalaj
|3,49
|-5,68
|129,61
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-1,53
|33,32
|Enerjisa Enerji
|8,63
|1,41
|28,12
|Enka İnşaat
|6,45
|0,94
|15,55
|Erbosan
|20,40
|-2,86
|-18,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,56
|4,65
|-2,82
|Ersu Gıda
|4,00
|-3,38
|93,24
|Escort Teknoloji
|3,12
|-0,32
|124,46
|Etiler Gıda
|3,80
|3,83
|55,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,69
|-5,59
|5,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,55
|1,31
|29,84
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|6,12
|38,57
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|-3,43
|12,67
|FADE GIDA
|4,65
|60,34
|Fenerbahçe Futbol
|14,68
|10,04
|1,45
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,47
|-2,80
|-24,07
|F-M İzmit Piston
|80,20
|-0,25
|69,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,17
|5,50
|32,25
|Ford Otosan
|88,10
|14,42
|33,25
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|4,90
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|28,70
|-11,31
|121,45
|Galatasaray Sportif
|2,59
|6,15
|27,59
|Garanti Bankası
|6,78
|3,04
|-39,14
|Garanti Faktoring
|9,38
|4,22
|142,38
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|14,69
|124,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,04
|5,98
|187,44
|Gedik Yatırım Holding
|22,80
|11,22
|196,49
|Gediz Ambalaj
|14,08
|10,09
|108,28
|Gentaş
|2,53
|4,98
|22,70
|Gersan Elektrik
|5,97
|0,00
|87,15
|Global Men. Değ.
|4,78
|4,14
|154,26
|Global Yat. Holding
|4,03
|-1,95
|-17,25
|Good-Year
|4,65
|0,22
|14,81
|Göltaş Çimento
|19,62
|9,00
|10,29
|Gözde Girişim
|4,87
|2,96
|-5,25
|GSD Denizcilik
|3,93
|8,86
|53,52
|GSD Holding
|2,30
|-0,43
|54,36
|Gübre Fabrik.
|29,04
|2,76
|221,24
|Güler Yat. Holding
|16,63
|-8,78
|719,21
|Güneş Sigorta
|5,79
|5,66
|165,60
|Halk GMYO
|2,05
|-3,30
|68,40
|Halk Sigorta
|3,40
|20,57
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,04
|3,43
|34,24
|Hedef Girişim
|3,63
|-1,89
|39,08
|Hektaş
|12,37
|-11,01
|54,24
|HUB Girişim
|15,40
|-4,53
|64,03
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|0,00
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-1,89
|-1,33
|İdealist Danışmanlık
|4,34
|2,84
|30,72
|İdealist GMYO
|4,42
|-2,00
|44,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|-2,75
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|2,76
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|2,37
|-6,32
|-47,80
|İhlas Holding
|0,77
|-3,75
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,56
|9,09
|52,94
|İndeks Bilgisayar
|12,20
|-0,65
|30,07
|Info Yatırım
|6,13
|-9,72
|26,06
|İntema
|12,06
|2,20
|30,24
|İpek Doğal Enerji
|10,94
|-8,60
|41,71
|İskenderun Demir Çelik
|6,79
|1,80
|-13,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)