Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8)

07.11.2020 11:17
Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,81 16,47 534,95
Acıpayam Selüloz 16,70 23,16 164,46
Adel Kalemcilik 18,78 0,70 19,62
Adese Alışveriş Ticaret 2,77 4,53 93,94
Afyon Çimento 4,31 2,86 89,18
Ak Enerji 2,35 8,29 115,60
Akbank 5,02 5,24 -38,10
Akçansa 13,35 6,63 37,71
Akdeniz Yatırım Hold. 6,72 5,99 218,48
Akfen GMYO 3,91 1,03 -3,46
Akın Tekstil 18,93 3,10 37,27
Akiş GMYO 3,99 0,50 27,38
Akmerkez GMYO 63,00 -3,23 181,19
Aksa 9,01 11,65 28,65
Aksa Enerji 7,14 15,72 87,89
Aksigorta 7,29 3,85 34,55
Aksu Enerji 12,27 2,42 -17,48
Alarko Carrıer 134,30 -0,52 124,86
Alarko GMYO 17,42 5,83 18,52
Alarko Holding 6,23 0,65 6,05
Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.161,00 3,02
Albaraka Türk 1,69 4,32 10,46
Alcatel Lucent Teletaş 33,38 11,86 177,24
Alkim Kağıt 13,34 3,41 146,14
Alkim Kimya 14,59 5,72 135,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,79 17,23 580,49
Altınyunus Çeşme 51,95 13,53 420,02
Anadolu Efes 21,36 9,93 0,39
Anadolu Grubu Holding 19,47 12,35 10,69
Anadolu Hayat Emek. 8,38 3,84 37,71
Anadolu Isuzu 16,00 8,11 31,47
Anadolu Sigorta 6,68 0,45 60,83
Anel Elektrik 3,42 1,18 94,00
Arçelik 28,44 5,80 36,47
ARD Bilişim Teknolojileri 35,90 1,41
Arena Bilgisayar 40,08 12,02 450,17
Armada Bilgisayar 50,90 -4,32 210,56
Arsan Tekstil 5,99 11,55 67,32
Artı Yatırım Holding 6,32 -13,42 680,25
Aselsan 17,46 4,24 67,71
Ata GMYO 3,82 0,00 -15,67
Atakule GMYO 2,40 6,67 25,00
Atlantis Yatırım Holding 5,40 -11,18 440,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 5,39 82,09
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,62 5,50 1,60
Avrasya GMYO 3,21 11,85 112,58
Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 5,58 56,04
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,00 0,08 12,92
Avrupa Yatırım Holding 6,05 19,09 292,86
Ayen Enerji 5,73 7,10 65,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,30 11,23 370,32
Aygaz 11,38 7,77 -6,31
Bagfaş 17,70 9,19 5,23
Bak Ambalaj 17,88 4,62 145,45
Balatacılar Balatacılık 8,26 31,53 566,13
Bantaş Ambalaj 5,18 -0,77 105,56
Banvit 24,98 -4,07 34,52
Baştaş Başkent Çimento 8,06 0,75 211,20
Batı Çimento 4,22 -0,47 27,49
Batısöke Çimento 2,43 6,11 85,50
Bayrak Taban Sanayi 8,15 1,49
Bera Holding 9,90 10,00 157,14
Berkosan Yalıtım 6,24 1,79 127,74
Beşiktaş Futbol Yat. 3,03 3,77 23,67
Beyaz Filo 11,03 10,52 252,42
Bilici Yatırım 7,26 29,18 153,27
Bim Mağazalar 70,00 4,79 51,49
Birko Mensucat 1,43 4,38 361,29
Birlik Mensucat 2,56 -6,57 124,56
Bizim Mağazaları 15,03 4,37 35,73
Bomonti Elektrik 12,20 0,00 853,13
Borusan Mannesmann 14,88 9,25 29,96
Borusan Yat. Paz. 181,50 16,35 202,94
Bosch Fren Sistemleri 889,50 3,79 209,09
Bossa 13,13 1,23 62,90
Brisa 16,65 12,12 77,52
Burçelik 23,08 -7,46 297,25
Burçelik Vana 76,35 -3,96 686,30
Bursa Çimento 7,02 9,52 75,35
Carrefoursa 22,96 -0,17 387,47
Casa Emtia Petrol 45,80 26,17 387,75
Ceo Event Medya 6,78 10,78 85,13
Coca Cola İçecek 51,65 15,03 36,43
Cosmos Yat. Holding 6,96 9,78 241,18
Credıtwest Faktorıng 5,00 3,95 73,61
Çelebi 75,20 8,20 -24,31
Çelik Halat 15,11 -0,92 132,46
Çemaş Döküm 2,21 7,80 76,31
Çemtaş 14,55 8,58 78,99
Çimbeton 138,50 10,18 235,68
Çimentaş 31,14 -5,46 107,60
Çimsa 13,59 9,24 49,67
Çuhadaroğlu Metal 6,55 4,47 105,33
Dagi Giyim 8,93 -7,75 257,20
Dagi Yatırım Holding 18,15 19,80 703,10
Dardanel 27,08 9,19 614,51
Datagate Bilgisayar 17,32 13,57 121,77
Demısaş Döküm 6,01 8,29 72,70
Denge Holding 5,25 5,00 283,21
Deniz GMYO 3,36 3,07 59,68
Derimod 10,28 2,80 43,98
Derlüks Deri 9,00 9,09 122,45
Desa Deri 7,16 10,15 57,71
Despec Bilgisayar 12,85 6,02 203,07
Deva Holding 23,40 8,84 162,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,64 2,31
Diriteks Diriliş Tekstil 3,00 25,00 284,62
Ditaş Doğan 30,22 5,74 217,60
DO-CO 307,00 5,07 -45,57
Doğan Burda 23,00 4,55 278,91
Doğan Holding 2,57 5,76 43,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 7,14 63,64
Doğusan 3,56 0,56 71,15
Doğuş GMYO 8,85 1,49 95,36
Doğuş Otomotiv 20,66 22,25 117,02
Döktaş Dökümcülük 32,96 5,64 4,15
Duran Doğan Basım 21,16 1,83 50,71
Dyo Boya 11,56 -5,25 135,92
Eczacıbaşı İlaç 7,13 8,52 95,31
Eczacıbaşı Yatırım 19,70 11,24 104,52
Edip Gayrimenkul 3,05 3,74 119,42
Ege Endüstri 1.220,40 32,80 116,94
Ege Gübre 123,90 4,73 151,34
Ege Profil 21,78 2,83 81,95
Ege Seramik 8,25 12,24 124,28
Egeplast 18,02 -5,01 44,16
Ekiz Kimya 8,30 -7,78 1260,66
Emek Elektrik 3,62 1,12 127,67
Eminiş Ambalaj 20,28 -6,37 1234,21
Emlak Konut GMYO 1,80 4,65 24,34
Enerjisa Enerji 9,83 9,34 45,93
Enka İnşaat 7,60 5,41 36,15
Erbosan 27,46 5,45 9,93
Ereğli Demir Çelik 10,59 11,12 20,23
Ersu Gıda 5,19 0,00 150,72
Escort Teknoloji 6,40 8,47 360,43
Esenboğa Elektrik 18,60 1,86
Etiler Gıda 3,82 3,52 227,17
Euro Kapital Yat. Ort. 3,56 7,88 121,98
Euro Trend Yat. Ort. 5,12 7,79 328,88
Euro Yat. Ort. 9,40 7,06 735,00
Euro Yatırım Holding 2,91 12,79 94,00
Fade Gıda 5,98 1,36
Fenerbahçe Futbol 36,04 3,74 149,07
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.160,60 0,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,91 18,59 73,09
F-M İzmit Piston 114,30 4,86 141,33
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,02 7,61 56,31
Ford Otosan 118,00 9,26 78,48
Formet Çelik Kapı 5,44 -6,53 81,33
Frigo Pak Gıda 20,82 4,94 197,20
Galatasaray Sportif 3,49 2,95 71,92
Garanti Bankası 6,98 5,76 -37,34
Garanti Faktoring 11,00 5,97 184,24
Garanti Yat. Ort. 2,93 -6,09 193,94
Gedik Y. Men. Değ. 9,22 -1,60 193,17
Gediz Ambalaj 19,03 16,53 181,51
Gentaş 4,27 9,49 107,08
Gersan Elektrik 6,33 3,60 98,43
Global Men. Değ. 4,80 5,96 155,32
Global Yat. Holding 4,73 -10,59 -2,87
Good-Year 6,81 12,56 68,15
Göltaş Çimento 23,30 2,28 30,97
Gözde Girişim 6,96 25,41 35,41
GSD Denizcilik 5,30 13,73 107,03
GSD Holding 2,21 5,24 48,32
Gübre Fabrik. 36,88 10,62 307,96
Güler Yat. Holding 14,74 -4,16 626,11
Halk GMYO 2,54 11,40 118,10
Hatay Tekstil 12,99 13,75 92,90
Hedef Girişim 6,32 2,10 164,85
Hektaş 12,40 2,06 54,61
HUB Girişim 16,65 1,90 77,34
Hürriyet Gzt. 2,28 9,09 100,00
ICBC Turkey Bank 6,82 -0,29 29,41
İdealist Danışmanlık 10,85 10,71 226,81
İdealist GMYO 6,19 -0,48 102,29
İhlas Ev Aletleri 1,84 4,55 -41,21
İhlas Gayrimenkul 1,25 3,31 21,44
İhlas Gazetecilik 4,62 4,29 1,76
İhlas Holding 1,12 5,66 23,08
İhlas Yayın Holding 1,23 8,85 47,54
İndeks Bilgisayar 18,29 12,42 94,99
Info Yatırım 11,45 0,53 135,47
İntema 21,74 20,11 134,77
Inveo Yatırım Holding 28,56 7,85 271,39
İpek Doğal Enerji 11,74 8,70 52,07
İskenderun Demir Çelik 7,88 6,20 0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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