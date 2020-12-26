Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)

26.12.2020 11:05
Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,06-7,36333,33
Acıpayam Selüloz16,652,27163,67
Adel Kalemcilik28,607,0482,17
Adese Alışveriş Ticaret3,016,74110,74
Afyon Çimento4,734,19107,61
Ak Enerji2,21-1,34102,75
Akbank6,510,31-19,73
Akçansa16,850,0073,81
Akdeniz Yatırım Hold.5,47-5,53159,24
Akfen GMYO4,78-3,4318,02
Akın Tekstil32,0013,56132,05
Akiş GMYO3,56-7,2913,65
Akmerkez GMYO65,101,96190,56
Aksa13,4312,1091,77
Aksa Enerji7,170,7088,68
Aksigorta9,325,3172,02
Aksu Enerji14,132,02-4,98
Alarko Carrıer333,0018,46457,55
Alarko GMYO23,9012,7462,61
Alarko Holding7,8012,8832,77
Albaraka Türk2,023,0632,03
Alcatel Lucent Teletaş29,266,63143,02
Alkim Kağıt13,831,92155,18
Alkim Kimya14,441,69132,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,310,00463,41
Altınyunus Çeşme45,84-3,70358,86
Anadolu Efes23,560,0810,73
Anadolu Grubu Holding27,509,1356,34
Anadolu Hayat Emek.8,342,9637,06
Anadolu Isuzu18,209,3149,55
Anadolu Sigorta7,302,9675,75
Anel Elektrik3,04-4,4072,44
Arçelik30,001,4943,95
ARD Bilişim Teknolojileri45,622,24

Arena Bilgisayar34,161,24368,91
Armada Bilgisayar49,60-1,98202,62
Arsan Tekstil7,150,0099,72
Artı Yatırım Holding5,652,73597,53
Arzum Ev Aletleri20,56

Aselsan18,000,9073,37
Ata GMYO5,497,8621,19
Atakule GMYO2,49-0,8029,69
Atlantis Yatırım Holding5,2212,26422,00
Atlas Yat. Ort.1,80-2,7089,43
AvivaSA Emeklilik Hayat16,813,1325,40
Avrasya GMYO3,98-5,01163,58
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-4,4278,02
Avrupa Yatırım Holding5,42-3,21251,95
Ayen Enerji5,43-0,1856,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,03-0,99403,65
Aygaz14,300,6317,73
Bagfaş19,932,2618,49
Bak Ambalaj20,983,25188,00
Balatacılar Balatacılık8,032,95547,58
Bantaş Ambalaj4,690,86117,71
Banvit51,0013,13174,64
Baştaş Başkent Çimento12,655,42388,42
Batı Çimento4,710,2142,30
Batısöke Çimento2,513,7291,60
Bayrak Taban Sanayi10,84-2,08

Bera Holding16,47-1,96327,79
Berkosan Yalıtım9,6135,16250,73
Beşiktaş Futbol Yat.4,7014,0891,84
Beyaz Filo9,903,13216,31
Bilici Yatırım6,572,02129,20
Bim Mağazalar73,200,9758,41
Birko Mensucat1,150,00270,97
Birlik Mensucat3,4717,63204,39
Bizim Mağazaları15,530,7140,25
Borusan Mannesmann30,3031,74164,63
Borusan Yat. Paz.558,3021,24831,84
Bosch Fren Sistemleri1.224,00-3,70325,33
Bossa16,4117,21103,60
Brisa19,89-0,50112,07
Burçelik21,02-2,87261,79
Burçelik Vana53,65-9,45452,52
Bursa Çimento10,8521,64171,02
Carrefoursa77,05-14,39191,33
Casa Emtia Petrol100,00-27,38964,96
Ceo Event Medya6,52-2,1078,03
Coca Cola İçecek61,80-1,2063,24
Cosmos Yat. Holding7,66-0,52275,49
Credıtwest Faktorıng5,996,21107,99
Çelebi147,0024,3747,96
Çelik Halat18,28-3,54181,23
Çemaş Döküm2,21-1,7876,31
Çemtaş15,775,9894,00
Çimbeton218,0014,80428,36
Çimentaş32,28-0,37115,20
Çimsa18,08-2,2299,12
Çuhadaroğlu Metal7,812,76144,83
Dagi Giyim8,14-4,12225,60
Dagi Yatırım Holding12,605,00457,52
Dardanel34,0030,77797,10
Datagate Bilgisayar15,191,2094,49
Demısaş Döküm6,543,4887,93
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,28-1,8055,88
Derimod9,830,6137,68
Derlüks Deri8,58-1,15112,07
Desa Deri9,955,96119,16
Despec Bilgisayar12,565,90196,23
Deva Holding24,401,33173,31
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-2,87

Diriteks Diriliş Tekstil3,83-7,04391,03
Ditaş Doğan33,500,00252,07
DO-CO545,007,86-3,37
Doğan Burda23,22-2,03282,54
Doğan Holding3,05-2,8769,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,692,6763,03
Doğusan4,1011,7297,12
Doğuş GMYO8,59-3,8189,62
Doğuş Otomotiv27,141,12185,08
Döktaş Dökümcülük31,200,32-1,41
Duran Doğan Basım10,651,9160,17
Dyo Boya11,32-2,41131,02
Eczacıbaşı İlaç7,506,69105,45
Eczacıbaşı Yatırım27,0818,25181,14
Edip Gayrimenkul3,02-0,33117,27
Ege Endüstri1.640,30-0,04191,58
Ege Gübre143,607,73191,30
Ege Profil31,90-2,74166,50
Ege Seramik9,74-1,91164,78
Egeplast26,021,56108,16
Ekiz Kimya7,503,451129,51
Emek Elektrik6,6142,76315,72
Eminiş Ambalaj33,8431,672126,32
Emlak Konut GMYO2,14-3,1747,82
Enerjisa Enerji11,633,8472,65
Enka İnşaat7,330,9631,32
Erbosan42,1013,2968,53
Ereğli Demir Çelik14,201,9461,21
Ersu Gıda4,98-0,60140,58
Escort Teknoloji6,30-3,23353,24
Esenboğa Elektrik17,952,05

Etiler Gıda4,00-3,38242,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,68-5,64129,46
Euro Trend Yat. Ort.3,53-4,85195,69
Euro Yat. Ort.4,35-9,38286,41
Euro Yatırım Holding2,77-3,1584,67
Fade Gıda6,34-2,46

Fenerbahçe Futbol29,80-0,86105,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,61-2,2244,64
F-M İzmit Piston114,80-2,55142,38
Fonet Bilgi Teknolojileri12,8914,3767,62
Ford Otosan122,90-2,3885,89
Formet Çelik Kapı4,9010,3663,33
Frigo Pak Gıda21,32-5,75204,34
Galatasaray Sportif4,00-0,7497,04
Garanti Bankası9,85-0,20-11,58
Garanti Faktoring10,853,33180,36
Garanti Yat. Ort.3,22-11,54223,03
Gedik Y. Men. Değ.12,5512,05299,05
Gediz Ambalaj28,009,89314,20
Gentaş6,1714,05199,22
Gersan Elektrik6,221,4794,98
Global Men. Değ.5,698,38202,66
Global Yat. Holding4,700,64-3,49
Good-Year8,175,56101,73
Göltaş Çimento38,5013,57116,41
Gözde Girişim7,725,7550,19
GSD Denizcilik5,001,4295,31
GSD Holding2,39-2,8560,40
Gübre Fabrik.64,0034,68607,96
Güler Yat. Holding11,96-4,55489,16
Halk GMYO3,38-19,33190,22
Hatay Tekstil14,427,37114,14
Hedef Girişim8,403,45252,01
Hektaş16,6214,70107,23
HUB Girişim18,241,9094,28
Hürriyet Gzt.2,18-0,9191,23
ICBC Turkey Bank6,50-1,2223,34
İdealist Danışmanlık14,947,48350,00
İdealist GMYO6,73-8,44119,93
İhlas Ev Aletleri1,95-5,80-37,70
İhlas Gayrimenkul1,26-1,5622,41
İhlas Gazetecilik4,32-4,42-4,85
İhlas Holding1,20-3,2331,87
İhlas Yayın Holding1,16-0,8539,15
İndeks Bilgisayar17,496,9186,47
Info Yatırım6,30-0,79229,02
İntema28,0027,85202,38
Inveo Yatırım Holding47,1231,62512,74
İpek Doğal Enerji13,459,5374,22
İskenderun Demir Çelik9,981,3227,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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