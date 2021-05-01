Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,29
|9,95
|-5,81
|Acıpayam Selüloz
|18,36
|4,14
|7,24
|Adel Kalemcilik
|25,02
|8,31
|-26,92
|Adese Gayrimenkul
|2,02
|0,00
|-27,86
|Afyon Çimento
|3,81
|4,67
|-25,44
|Ak Enerji
|1,44
|4,35
|-34,84
|Akbank
|4,88
|0,21
|-27,79
|Akçansa
|18,15
|1,40
|12,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,68
|4,35
|-30,09
|Akfen GMYO
|3,96
|11,24
|-18,52
|Akın Tekstil
|42,10
|19,87
|32,56
|Akiş GMYO
|1,86
|4,49
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|47,98
|7,22
|-23,17
|Aksa
|16,39
|14,14
|18,64
|Aksa Enerji
|11,44
|2,97
|53,76
|Aksigorta
|7,58
|-0,13
|-12,86
|Aksu Enerji
|5,88
|14,17
|-22,09
|Alarko Carrıer
|337,00
|10,86
|-7,65
|Alarko GMYO
|23,60
|8,56
|-9,79
|Alarko Holding
|9,63
|-0,82
|11,46
|Albaraka Türk
|1,60
|3,23
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,56
|16,20
|3,03
|Alkim Kağıt
|17,67
|6,45
|36,51
|Alkim Kimya
|17,22
|11,10
|22,24
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,22
|-1,33
|1,37
|Altınyunus Çeşme
|75,95
|55,19
|52,02
|Anadolu Efes
|23,32
|2,55
|0,60
|Anadolu Grubu Holding
|21,50
|8,15
|-18,29
|Anadolu Hayat Emek.
|9,03
|-1,74
|12,38
|Anadolu Isuzu
|17,45
|7,25
|-3,06
|Anadolu Sigorta
|6,47
|4,35
|-10,39
|Anel Elektrik
|3,88
|-3,48
|22,40
|Arçelik
|34,38
|9,77
|20,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,25
|8,37
|21,15
|Arena Bilgisayar
|46,38
|3,99
|36,13
|Armada Bilgisayar
|52,25
|13,59
|6,46
|Arsan Tekstil
|9,48
|7,73
|30,04
|Arzum Ev Aletleri
|18,99
|-0,21
|-22,87
|Aselsan
|15,00
|3,09
|-17,81
|Ata GMYO
|3,84
|4,92
|-30,31
|Atakule GMYO
|2,50
|4,60
|-0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|9,76
|-19,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-20,70
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,42
|5,98
|4,75
|Avrasya GMYO
|3,16
|16,18
|20,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,76
|19,48
|-13,75
|Avrupa Yatırım Holding
|7,59
|-5,83
|26,50
|Aydem Enerji
|9,14
|Ayen Enerji
|8,96
|6,54
|65,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,60
|29,80
|81,50
|Aygaz
|13,75
|7,59
|-3,08
|Bagfaş
|22,52
|2,09
|12,60
|Bak Ambalaj
|19,48
|9,13
|-3,56
|Balatacılar Balatacılık
|6,23
|21,92
|-24,39
|Bantaş Ambalaj
|6,23
|13,89
|32,84
|Banvit
|62,00
|1,72
|19,23
|Baştaş Başkent Çimento
|13,39
|11,31
|-22,91
|Batı Çimento
|13,05
|8,57
|177,07
|Batısöke Çimento
|2,67
|3,09
|9,43
|Bayrak Taban Sanayi
|13,47
|28,90
|26,96
|Bera Holding
|32,74
|34,18
|61,44
|Berkosan Yalıtım
|9,17
|4,44
|2,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,42
|-3,77
|108,42
|Beyaz Filo
|10,25
|18,91
|0,69
|Bilici Yatırım
|19,07
|11,26
|187,20
|Bim Mağazalar
|65,00
|-1,44
|-11,61
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,81
|Birko Mensucat
|1,30
|-4,41
|17,12
|Birlik Mensucat
|2,28
|16,92
|-34,10
|Bizim Mağazaları
|14,07
|2,70
|-8,40
|Borusan Mannesmann
|24,76
|8,60
|-10,94
|Borusan Yat. Paz.
|357,00
|9,68
|-21,41
|Bosch Fren Sistemleri
|881,80
|8,58
|-28,82
|Bossa
|26,90
|1,51
|50,70
|Brisa
|25,50
|11,94
|31,69
|Burçelik
|20,28
|-0,69
|-3,52
|Burçelik Vana
|27,36
|-0,51
|-44,91
|Bursa Çimento
|3,60
|3,45
|-27,68
|Carrefoursa
|48,36
|12,73
|-32,65
|Casa Emtia Petrol
|154,50
|40,45
|45,75
|Ceo Event Medya
|9,37
|23,45
|45,72
|Coca Cola İçecek
|78,85
|11,21
|21,09
|Cosmos Yat. Holding
|11,80
|0,85
|46,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,31
|-0,30
|-43,61
|Çan2 Termik
|4,29
|Çelebi
|225,00
|4,90
|23,27
|Çelik Halat
|6,24
|5,05
|-31,41
|Çemaş Döküm
|1,16
|4,50
|-31,87
|Çemtaş
|14,67
|-1,74
|-7,74
|Çimbeton
|256,80
|12,39
|-13,39
|Çimentaş
|37,10
|23,75
|2,60
|Çimsa
|22,00
|11,68
|23,60
|Çuhadaroğlu Metal
|7,25
|9,68
|-6,21
|Dagi Giyim
|2,04
|7,94
|-40,11
|Dagi Yatırım Holding
|11,41
|7,95
|-11,55
|Dardanel
|26,20
|22,54
|-21,79
|Datagate Bilgisayar
|13,43
|5,00
|-16,64
|Demısaş Döküm
|7,49
|9,99
|13,31
|Denge Holding
|6,20
|19,00
|13,14
|Deniz GMYO
|2,25
|40,62
|22,15
|Derimod
|8,88
|5,71
|-8,83
|Derlüks Yatırım Holding
|7,19
|12,70
|-18,48
|Desa Deri
|14,58
|-14,29
|49,69
|Despec Bilgisayar
|10,37
|7,13
|-20,60
|Deva Holding
|30,50
|9,24
|26,77
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,77
|11,63
|17,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,87
|-8,11
|30,56
|Ditaş Doğan
|13,63
|9,84
|4,80
|DO-CO
|718,90
|1,54
|14,11
|Doğan Burda
|17,66
|-8,88
|-21,30
|Doğan Holding
|2,95
|3,80
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|0,43
|0,90
|Doğusan
|4,15
|15,60
|-5,25
|Doğuş GMYO
|9,02
|-3,01
|10,40
|Doğuş Otomotiv
|26,60
|3,64
|-2,64
|Döktaş Dökümcülük
|29,62
|19,05
|-3,27
|Duran Doğan Basım
|11,81
|7,27
|12,58
|Dyo Boya
|11,83
|8,43
|5,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|4,23
|-11,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,54
|4,51
|54,31
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|18,96
|-24,40
|Ege Endüstri
|1.425,00
|14,01
|-14,41
|Ege Gübre
|217,80
|-1,58
|50,00
|Ege Profil
|30,90
|10,36
|-19,19
|Ege Seramik
|14,57
|11,82
|41,59
|Egeplast
|25,60
|0,87
|-23,12
|Ekiz Kimya
|7,35
|9,70
|3,09
|Emek Elektrik
|1,92
|3,23
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|23,10
|20,00
|-37,30
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,11
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|10,30
|5,86
|-10,67
|Enka İnşaat
|7,85
|5,09
|11,48
|Erbosan
|73,40
|9,47
|79,02
|Ereğli Demir Çelik
|19,04
|5,84
|44,94
|Ersu Gıda
|4,22
|3,18
|-14,57
|Escort Teknoloji
|5,47
|7,47
|-16,74
|Esenboğa Elektrik
|29,98
|1,97
|57,57
|Etiler Gıda
|5,80
|2,47
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,02
|5,24
|4,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,56
|-1,11
|-1,11
|Euro Yat. Ort.
|4,34
|4,33
|-3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,36
|2,44
|18,31
|Fade Gıda
|17,74
|14,01
|186,59
|Fenerbahçe Futbol
|28,60
|-15,08
|-3,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|25,70
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|125,20
|3,47
|2,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,00
|12,28
|15,12
|Ford Otosan
|175,80
|4,39
|43,93
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,32
|14,78
|-46,19
|Frigo Pak Gıda
|27,50
|-31,66
|31,08
|Galata Wind Enerji
|4,88
|-12,23
|Galatasaray Sportif
|3,15
|-2,17
|-22,22
|Garanti Bankası
|7,21
|1,98
|-28,97
|Garanti Faktoring
|11,40
|4,59
|2,43
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|-0,83
|-25,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,35
|6,91
|55,49
|Gediz Ambalaj
|33,90
|12,55
|26,49
|Gentaş
|4,68
|-1,47
|-21,21
|Gersan Elektrik
|5,60
|4,48
|-8,79
|Global Men. Değ.
|6,39
|17,46
|6,32
|Global Yat. Holding
|3,56
|-8,95
|-23,93
|Good-Year
|7,53
|10,57
|-9,93
|Göltaş Çimento
|46,20
|3,36
|11,97
|Gözde Girişim
|7,37
|14,26
|-7,64
|GSD Denizcilik
|4,87
|2,10
|-3,37
|GSD Holding
|1,74
|3,57
|-30,68
|Gübre Fabrik.
|60,55
|-2,34
|-29,63
|Güler Yat. Holding
|2,67
|6,37
|-22,89
|Halk GMYO
|3,29
|1,54
|2,65
|Hatay Tekstil
|20,60
|18,87
|47,67
|Hedef Girişim
|4,56
|7,29
|33,08
|Hektaş
|8,20
|5,67
|53,49
|HUB Girişim
|14,37
|-0,55
|-21,04
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|6,54
|-22,38
|ICBC Turkey Bank
|5,11
|3,23
|-21,38
|İdealist Danışmanlık
|77,05
|7,31
|472,44
|İdealist GMYO
|6,40
|-6,98
|-5,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|3,54
|-37,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,16
|6,40
|-46,80
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|3,03
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|1,56
|49,92
|Info Yatırım
|6,71
|0,30
|4,03
|İntema
|44,26
|39,71
|10,93
|Inveo Yatırım Holding
|95,20
|-8,72
|115,29
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|5,21
|-4,20
|İskenderun Demir Çelik
|13,47
|2,98
|49,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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