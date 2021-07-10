Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,68
|-2,09
|-39,53
|Acıpayam Selüloz
|16,31
|-1,87
|-4,73
|Adel Kalemcilik
|25,24
|-1,10
|-26,27
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|-3,33
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,80
|1,60
|-25,64
|Ak Enerji
|1,30
|-0,76
|-41,18
|Akbank
|5,32
|-0,19
|-21,28
|Akçansa
|14,94
|-0,27
|-7,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|6,29
|-22,60
|Akfen GMYO
|3,67
|-5,90
|-24,49
|Akın Tekstil
|34,98
|1,10
|10,14
|Akiş GMYO
|1,81
|1,12
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|41,10
|-1,20
|-34,19
|Aksa
|16,10
|5,23
|16,54
|Aksa Enerji
|11,80
|4,70
|58,60
|Aksigorta
|8,03
|2,16
|-7,68
|Aksu Enerji
|8,00
|9,44
|6,00
|Alarko Carrıer
|261,50
|-1,17
|-28,06
|Alarko GMYO
|20,16
|-1,66
|-20,41
|Alarko Holding
|9,18
|-1,08
|7,73
|Albaraka Türk
|1,52
|2,01
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,26
|-0,17
|-21,58
|Alkim Kağıt
|15,22
|-3,06
|17,59
|Alkim Kimya
|15,03
|-2,40
|6,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,60
|-2,44
|-26,94
|Altınyunus Çeşme
|62,40
|-6,24
|24,90
|Anadolu Efes
|21,96
|-1,35
|2,80
|Anadolu Grubu Holding
|23,80
|8,68
|-8,90
|Anadolu Hayat Emek.
|8,79
|-0,57
|9,39
|Anadolu Isuzu
|15,66
|-1,45
|-13,00
|Anadolu Sigorta
|6,20
|-1,12
|-14,13
|Anel Elektrik
|2,90
|4,32
|-8,52
|Arçelik
|32,72
|1,05
|14,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,45
|-2,19
|7,01
|Arena Bilgisayar
|11,68
|-2,01
|7,13
|Armada Bilgisayar
|53,50
|15,85
|9,01
|Arsan Tekstil
|4,38
|3,30
|8,54
|Arzum Ev Aletleri
|16,50
|-3,73
|-31,72
|Aselsan
|14,80
|0,48
|-18,90
|Ata GMYO
|3,69
|6,65
|-33,03
|Atakule GMYO
|2,16
|5,37
|-7,74
|Atlantis Yatırım Holding
|3,89
|1,30
|-30,04
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|3,98
|4,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,30
|15,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,11
|-0,82
|2,99
|Avrasya GMYO
|3,15
|16,24
|20,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|-5,80
|1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,92
|2,78
|-1,33
|Aydem Enerji
|6,29
|4,14
|Ayen Enerji
|4,43
|-1,99
|-18,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,49
|8,76
|63,92
|Aygaz
|14,25
|6,50
|0,45
|Bagfaş
|15,70
|-9,61
|-21,50
|Bak Ambalaj
|19,49
|3,15
|-1,45
|Balatacılar Balatacılık
|4,94
|-6,26
|-40,05
|Bantaş Ambalaj
|5,41
|2,27
|15,35
|Banvit
|56,05
|1,91
|7,79
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,74
|14,98
|Baştaş Başkent Çimento
|13,20
|14,38
|-24,01
|Batı Çimento
|13,30
|11,11
|182,38
|Batısöke Çimento
|2,14
|-0,47
|-12,30
|Bayrak Taban Sanayi
|10,05
|2,45
|-5,28
|Bera Holding
|11,15
|-13,90
|-45,02
|Berkosan Yalıtım
|9,40
|-0,21
|5,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,19
|4,38
|53,22
|Beyaz Filo
|9,03
|-0,11
|-10,41
|Bilici Yatırım
|18,54
|11,62
|235,06
|Bim Mağazalar
|63,25
|1,28
|-11,28
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,00
|24,44
|Birko Mensucat
|1,04
|-3,70
|-6,31
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,71
|0,34
|-23,76
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,93
|8,41
|Boğaziçi Beton
|5,38
|0,00
|Borusan Mannesmann
|23,40
|-2,01
|-15,83
|Borusan Yat. Paz.
|285,20
|-2,66
|-37,22
|Bosch Fren Sistemleri
|870,00
|4,61
|-29,25
|Bossa
|27,28
|1,26
|52,83
|Brisa
|21,88
|3,50
|13,00
|Burçelik
|19,08
|4,03
|-9,23
|Burçelik Vana
|22,86
|1,60
|-53,97
|Bursa Çimento
|3,35
|-1,18
|-32,70
|Carrefoursa
|39,02
|-0,96
|-45,65
|Casa Emtia Petrol
|139,90
|4,40
|31,98
|Ceo Event Medya
|8,35
|-5,54
|29,86
|Coca Cola İçecek
|79,95
|2,37
|25,89
|Cosmos Yat. Holding
|9,10
|-3,19
|12,90
|Credıtwest Faktorıng
|4,13
|-3,73
|-29,64
|Çan2 Termik
|10,56
|10,58
|Çelebi
|188,60
|-7,68
|3,33
|Çelik Halat
|5,92
|-4,52
|-34,93
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|13,04
|0,15
|-17,00
|Çimbeton
|213,50
|-0,56
|-27,99
|Çimentaş
|27,70
|-4,35
|-23,40
|Çimsa
|22,76
|5,86
|27,87
|Çuhadaroğlu Metal
|6,97
|-0,85
|-8,38
|Dagi Giyim
|2,15
|0,00
|-36,88
|Dagi Yatırım Holding
|15,48
|4,95
|20,00
|Dardanel
|14,76
|1,10
|-55,94
|Datagate Bilgisayar
|12,08
|-0,41
|-25,02
|Demısaş Döküm
|7,15
|-5,42
|10,42
|Denge Holding
|1,18
|-9,79
|-61,15
|Deniz GMYO
|1,88
|0,00
|2,06
|Derimod
|11,68
|-1,27
|19,92
|Derlüks Yatırım Holding
|4,20
|3,96
|-52,38
|Desa Deri
|11,95
|0,84
|22,69
|Despec Bilgisayar
|9,53
|1,17
|-27,03
|Deva Holding
|25,46
|4,00
|5,83
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,89
|-1,89
|1,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,59
|-9,80
|-3,75
|Ditaş Doğan
|14,20
|-1,80
|9,18
|DO-CO
|757,00
|-4,78
|20,16
|Doğan Burda
|13,96
|-9,35
|-37,79
|Doğan Holding
|2,75
|-3,17
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|-0,97
|-11,98
|Doğusan
|6,30
|1,29
|43,84
|Doğuş GMYO
|7,65
|-2,17
|-6,36
|Doğuş Otomotiv
|26,66
|6,47
|-2,42
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|-1,36
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|10,45
|2,96
|-0,38
|Dyo Boya
|11,55
|0,09
|2,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,99
|1,87
|-16,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,26
|-1,39
|42,13
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,92
|Edip Gayrimenkul
|2,88
|9,09
|-13,25
|Ege Endüstri
|1.260,00
|-0,40
|-24,32
|Ege Gübre
|173,00
|0,58
|20,59
|Ege Profil
|26,56
|-2,78
|-30,54
|Ege Seramik
|12,10
|0,92
|25,23
|Egeplast
|23,80
|-3,09
|-28,53
|Ekiz Kimya
|7,48
|7,63
|4,91
|Emek Elektrik
|2,14
|-14,40
|-25,05
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-2,09
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-2,12
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,34
|-1,62
|-10,32
|Enka İnşaat
|9,05
|-1,84
|28,52
|Erbosan
|133,80
|-2,12
|229,92
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|-0,66
|37,40
|Ersu Gıda
|3,66
|-1,08
|-25,91
|Escort Teknoloji
|5,28
|-2,04
|-19,63
|Esenboğa Elektrik
|30,04
|3,94
|57,89
|Etiler Gıda
|5,81
|-3,01
|45,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,25
|26,00
|116,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|1,16
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,99
|-2,13
|-10,16
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|-2,84
|8,45
|Fade Gıda
|17,47
|-25,72
|182,23
|Fenerbahçe Futbol
|37,60
|-0,42
|27,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|0,41
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|101,10
|0,50
|-17,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,75
|-3,63
|-2,15
|Ford Otosan
|174,40
|0,11
|42,79
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,18
|-3,28
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|17,30
|-3,14
|-17,54
|Galata Wind Enerji
|3,59
|7,81
|Galatasaray Sportif
|3,76
|5,62
|-7,16
|Garanti Bankası
|8,53
|1,55
|-15,97
|Garanti Faktoring
|9,64
|-0,62
|-13,39
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-0,44
|-30,65
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,93
|-1,00
|33,81
|Gediz Ambalaj
|41,46
|-3,89
|54,70
|Gentaş
|3,96
|-1,00
|-32,44
|Gersan Elektrik
|6,30
|5,88
|2,61
|Global Men. Değ.
|6,60
|3,94
|9,82
|Global Yat. Holding
|3,15
|-4,26
|-32,69
|Good-Year
|7,15
|5,61
|-10,27
|Göltaş Çimento
|39,46
|0,87
|-4,36
|Gözde Girişim
|5,44
|0,18
|-31,83
|GSD Denizcilik
|5,94
|-4,65
|17,86
|GSD Holding
|1,83
|0,55
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|50,90
|-2,58
|-40,85
|Güler Yat. Holding
|2,30
|-2,13
|-33,58
|Halk GMYO
|2,47
|1,23
|-18,96
|Hatay Tekstil
|16,99
|-0,64
|24,60
|Hedef Girişim
|2,87
|-3,69
|13,67
|Hektaş
|7,54
|-3,08
|41,14
|HUB Girişim
|11,54
|0,44
|-36,59
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|0,00
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|-1,51
|-19,85
|İdealist Danışmanlık
|54,95
|-12,57
|308,25
|İdealist GMYO
|1,79
|1,13
|-24,57
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-3,85
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|1,80
|-54,13
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|2,94
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,01
|-1,64
|29,36
|Info Yatırım
|4,07
|1,50
|-12,86
|İntema
|36,76
|-7,08
|-7,87
|Inveo Yatırım Holding
|117,00
|-3,47
|164,59
|İpek Doğal Enerji
|11,49
|-1,79
|-12,16
|İskenderun Demir Çelik
|11,34
|0,53
|25,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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