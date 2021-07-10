Üye Girişi
Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

10.07.2021 11:14
Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,68-2,09-39,53
Acıpayam Selüloz16,31-1,87-4,73
Adel Kalemcilik25,24-1,10-26,27
Adese Gayrimenkul1,16-3,33-58,57
Afyon Çimento3,801,60-25,64
Ak Enerji1,30-0,76-41,18
Akbank5,32-0,19-21,28
Akçansa14,94-0,27-7,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,866,29-22,60
Akfen GMYO3,67-5,90-24,49
Akın Tekstil34,981,1010,14
Akiş GMYO1,811,12-35,18
Akmerkez GMYO41,10-1,20-34,19
Aksa16,105,2316,54
Aksa Enerji11,804,7058,60
Aksigorta8,032,16-7,68
Aksu Enerji8,009,446,00
Alarko Carrıer261,50-1,17-28,06
Alarko GMYO20,16-1,66-20,41
Alarko Holding9,18-1,087,73
Albaraka Türk1,522,01-21,65
Alcatel Lucent Teletaş23,26-0,17-21,58
Alkim Kağıt15,22-3,0617,59
Alkim Kimya15,03-2,406,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,60-2,44-26,94
Altınyunus Çeşme62,40-6,2424,90
Anadolu Efes21,96-1,352,80
Anadolu Grubu Holding23,808,68-8,90
Anadolu Hayat Emek.8,79-0,579,39
Anadolu Isuzu15,66-1,45-13,00
Anadolu Sigorta6,20-1,12-14,13
Anel Elektrik2,904,32-8,52
Arçelik32,721,0514,97
ARD Bilişim Teknolojileri51,45-2,197,01
Arena Bilgisayar11,68-2,017,13
Armada Bilgisayar53,5015,859,01
Arsan Tekstil4,383,308,54
Arzum Ev Aletleri16,50-3,73-31,72
Aselsan14,800,48-18,90
Ata GMYO3,696,65-33,03
Atakule GMYO2,165,37-7,74
Atlantis Yatırım Holding3,891,30-30,04
Atlas Yat. Ort.1,833,984,57
ATP Ticari Bilgisayar28,3015,79

AvivaSA Emeklilik Hayat18,11-0,822,99
Avrasya GMYO3,1516,2420,26
Avrasya Petrol ve Tur.3,25-5,801,56
Avrupa Yatırım Holding5,922,78-1,33
Aydem Enerji6,294,14

Ayen Enerji4,43-1,99-18,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,498,7663,92
Aygaz14,256,500,45
Bagfaş15,70-9,61-21,50
Bak Ambalaj19,493,15-1,45
Balatacılar Balatacılık4,94-6,26-40,05
Bantaş Ambalaj5,412,2715,35
Banvit56,051,917,79
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,7414,98

Baştaş Başkent Çimento13,2014,38-24,01
Batı Çimento13,3011,11182,38
Batısöke Çimento2,14-0,47-12,30
Bayrak Taban Sanayi10,052,45-5,28
Bera Holding11,15-13,90-45,02
Berkosan Yalıtım9,40-0,215,38
Beşiktaş Futbol Yat.6,194,3853,22
Beyaz Filo9,03-0,11-10,41
Bilici Yatırım18,5411,62235,06
Bim Mağazalar63,251,28-11,28
Biotrend Çevre ve Enerji28,0024,44

Birko Mensucat1,04-3,70-6,31
Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları11,710,34-23,76
BMS Çelik Hasır Sanayi5,938,41

Boğaziçi Beton5,380,00

Borusan Mannesmann23,40-2,01-15,83
Borusan Yat. Paz.285,20-2,66-37,22
Bosch Fren Sistemleri870,004,61-29,25
Bossa27,281,2652,83
Brisa21,883,5013,00
Burçelik19,084,03-9,23
Burçelik Vana22,861,60-53,97
Bursa Çimento3,35-1,18-32,70
Carrefoursa39,02-0,96-45,65
Casa Emtia Petrol139,904,4031,98
Ceo Event Medya8,35-5,5429,86
Coca Cola İçecek79,952,3725,89
Cosmos Yat. Holding9,10-3,1912,90
Credıtwest Faktorıng4,13-3,73-29,64
Çan2 Termik10,5610,58

Çelebi188,60-7,683,33
Çelik Halat5,92-4,52-34,93
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş13,040,15-17,00
Çimbeton213,50-0,56-27,99
Çimentaş27,70-4,35-23,40
Çimsa22,765,8627,87
Çuhadaroğlu Metal6,97-0,85-8,38
Dagi Giyim2,150,00-36,88
Dagi Yatırım Holding15,484,9520,00
Dardanel14,761,10-55,94
Datagate Bilgisayar12,08-0,41-25,02
Demısaş Döküm7,15-5,4210,42
Denge Holding1,18-9,79-61,15
Deniz GMYO1,880,002,06
Derimod11,68-1,2719,92
Derlüks Yatırım Holding4,203,96-52,38
Desa Deri11,950,8422,69
Despec Bilgisayar9,531,17-27,03
Deva Holding25,464,005,83
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,89-1,891,07
Diriteks Diriliş Tekstil3,59-9,80-3,75
Ditaş Doğan14,20-1,809,18
DO-CO757,00-4,7820,16
Doğan Burda13,96-9,35-37,79
Doğan Holding2,75-3,17-8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,05-0,97-11,98
Doğusan6,301,2943,84
Doğuş GMYO7,65-2,17-6,36
Doğuş Otomotiv26,666,47-2,42
Döktaş Dökümcülük29,00-1,36-5,29
Duran Doğan Basım10,452,96-0,38
Dyo Boya11,550,092,69
Eczacıbaşı İlaç5,991,87-16,83
Eczacıbaşı Yatırım38,26-1,3942,13
E-Data Teknoloji Pazarlama6,92

Edip Gayrimenkul2,889,09-13,25
Ege Endüstri1.260,00-0,40-24,32
Ege Gübre173,000,5820,59
Ege Profil26,56-2,78-30,54
Ege Seramik12,100,9225,23
Egeplast23,80-3,09-28,53
Ekiz Kimya7,487,634,91
Emek Elektrik2,14-14,40-25,05
Eminiş Ambalaj21,50-2,09-41,64
Emlak Konut GMYO1,85-2,12-12,51
Enerjisa Enerji10,34-1,62-10,32
Enka İnşaat9,05-1,8428,52
Erbosan133,80-2,12229,92
Ereğli Demir Çelik18,05-0,6637,40
Ersu Gıda3,66-1,08-25,91
Escort Teknoloji5,28-2,04-19,63
Esenboğa Elektrik30,043,9457,89
Etiler Gıda5,81-3,0145,98
Euro Kapital Yat. Ort.8,2526,00116,00
Euro Trend Yat. Ort.3,471,16-1,93
Euro Yat. Ort.3,99-2,13-10,16
Euro Yatırım Holding3,08-2,848,45
Fade Gıda17,47-25,72182,23
Fenerbahçe Futbol37,60-0,4227,20
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,430,41-17,57
F-M İzmit Piston101,100,50-17,54
Fonet Bilgi Teknolojileri12,75-3,63-2,15
Ford Otosan174,400,1142,79
Formet Celik Kapi Sanayi1,18-3,28-51,90
Frigo Pak Gıda17,30-3,14-17,54
Galata Wind Enerji3,597,81

Galatasaray Sportif3,765,62-7,16
Garanti Bankası8,531,55-15,97
Garanti Faktoring9,64-0,62-13,39
Garanti Yat. Ort.2,24-0,44-30,65
Gedik Y. Men. Değ.7,93-1,0033,81
Gediz Ambalaj41,46-3,8954,70
Gentaş3,96-1,00-32,44
Gersan Elektrik6,305,882,61
Global Men. Değ.6,603,949,82
Global Yat. Holding3,15-4,26-32,69
Good-Year7,155,61-10,27
Göltaş Çimento39,460,87-4,36
Gözde Girişim5,440,18-31,83
GSD Denizcilik5,94-4,6517,86
GSD Holding1,830,55-27,09
Gübre Fabrik.50,90-2,58-40,85
Güler Yat. Holding2,30-2,13-33,58
Halk GMYO2,471,23-18,96
Hatay Tekstil16,99-0,6424,60
Hedef Girişim2,87-3,6913,67
Hektaş7,54-3,0841,14
HUB Girişim11,540,44-36,59
Hürriyet Gzt.1,310,00-37,62
ICBC Turkey Bank5,21-1,51-19,85
İdealist Danışmanlık54,95-12,57308,25
İdealist GMYO1,791,13-24,57
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul1,00-3,85-20,00
İhlas Gazetecilik1,131,80-54,13
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,702,94-38,60
İndeks Bilgisayar6,01-1,6429,36
Info Yatırım4,071,50-12,86
İntema36,76-7,08-7,87
Inveo Yatırım Holding117,00-3,47164,59
İpek Doğal Enerji11,49-1,79-12,16
İskenderun Demir Çelik11,340,5325,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sayaç değişince doğal gaz faturası 817 lira geldi, KDK'ye yaptığı başvuruyla rakam 96 liraya düştü 11:28 Sayaç değişince doğal gaz faturası 817 lira geldi, KDK'ye yaptığı başvuruyla rakam 96 liraya düştü Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu 11:23 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı 11:03 Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı
Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu 10:53 Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu Zeynep Bastık, yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi 10:33 Zeynep Bastık, yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi Mutlulukları kısa sürdü! Büyük umutlarla korona yasaklarını kaldıran Hollanda'da kabus yeniden başladı 10:25 Mutlulukları kısa sürdü! Büyük umutlarla korona yasaklarını kaldıran Hollanda'da kabus yeniden başladı
Sabahları öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşırtıyor 10:13 Sabahları öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşırtıyor 02:33 "Varsa devlet gelsin" diyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a soruşturma! Komisere hakareti affetmediler

Son Dakika Haberleri
11:30 Dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu
11:24 Kavgayı ayırmak isteyen kadınlar, şiddete uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi
11:22 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu
11:20 Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi
10:52 Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu
10:50 Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı
10:40 Memur ve emekli maaşıyla birlikte yaşlılık, engellilik ve evde bakım yardımları da zamlandı
10:37 Galatasaray, Mısır takımlarından Pyramids forması giyen Ramadan Sobhi ile anlaştı
10:32 Zeynep Bastık, yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
10:14 Brezilya hocası Tite'den, Arjantin maçı öncesi olay sözler: Onların Messi'si varsa benim de Neymar'ım var
Dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu Dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu         
11:31
Kavgayı ayırmak isteyen kadınlar, şiddete uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi Kavgayı ayırmak isteyen kadınlar, şiddete uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
11:25
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi         
11:20
Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti denizde aşk tazeledi Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti denizde aşk tazeledi         
10:59
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Türkiye'nin satın aldığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar Türkiye'nin satın aldığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar         
10:28
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi! 1 kilometrelik kuyrukta baygınlık geçirenler oldu İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi! 1 kilometrelik kuyrukta baygınlık geçirenler oldu         
09:16
Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi         
01:19
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı         
22:53
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 11:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement