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Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (8)

07.08.2021 11:01
Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,12-1,54-33,85
Acıpayam Selüloz16,843,68-1,10
Adel Kalemcilik23,50-1,84-31,36
Adese Gayrimenkul1,18-4,84-57,86
Afyon Çimento3,842,13-24,85
AGESA Hayat Emeklilik18,09-0,602,87
Ak Enerji1,708,97-23,08
Akbank5,433,23-19,65
Akçansa14,952,54-7,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,933,76-19,69
Akfen GMYO2,150,31-17,65
Akın Tekstil36,106,0513,66
Akiş GMYO1,852,21-33,75
Akmerkez GMYO40,060,40-35,85
Aksa16,601,9020,16
Aksa Enerji13,243,2077,96
Aksigorta8,233,00-5,38
Aksu Enerji10,0121,0432,63
Alarko Carrıer302,004,50-16,92
Alarko GMYO21,244,02-16,15
Alarko Holding9,733,1814,18
Albaraka Türk1,628,00-16,49
Alcatel Lucent Teletaş24,1213,35-18,68
Alkim Kağıt15,901,2722,84
Alkim Kimya15,523,6710,17
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,81-4,74-17,35
Altınyunus Çeşme55,85-2,8711,79
Anadolu Efes22,220,004,02
Anadolu Grubu Holding23,04-1,62-11,81
Anadolu Hayat Emek.9,574,3619,10
Anadolu Isuzu16,255,11-9,72
Anadolu Sigorta6,53-0,15-9,56
Anel Elektrik2,860,35-9,78
Arçelik33,00-0,0615,96
ARD Bilişim Teknolojileri55,206,3614,81
Arena Bilgisayar10,630,28-2,50
Armada Bilgisayar52,303,986,56
Arsan Tekstil4,27-3,175,82
Arzum Ev Aletleri16,652,15-31,10
Aselsan15,972,97-12,49
Ata GMYO4,666,88-15,43
Atakule GMYO2,873,2422,59
Atlantis Yatırım Holding3,78-0,53-32,01
Atlas Yat. Ort.1,57-1,88-10,29
ATP Ticari Bilgisayar32,68-1,09

Avrasya GMYO3,341,2127,51
Avrasya Petrol ve Tur.3,013,44-5,94
Avrupa Yatırım Holding5,03-6,85-16,17
Aydem Enerji7,4110,10

Ayen Enerji4,859,48-10,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,8011,3075,54
Aygaz14,52-0,072,35
Bagfaş16,862,49-15,70
Bak Ambalaj22,126,8611,85
Balatacılar Balatacılık4,75-4,04-42,35
Bantaş Ambalaj3,67-6,8517,38
Banvit65,25-0,5325,48
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,275,92

Baştaş Başkent Çimento12,9010,35-25,73
Batı Çimento12,54-1,34166,24
Batısöke Çimento2,26-1,31-7,38
Bayrak Taban Sanayi8,96-10,85-15,55
Bera Holding10,85-2,08-46,50
Berkosan Yalıtım10,087,3513,00
Beşiktaş Futbol Yat.6,37-0,9357,67
Beyaz Filo8,82-0,56-12,49
Bilici Yatırım19,48-4,98252,05
Bim Mağazalar64,501,74-9,53
Biotrend Çevre ve Enerji27,480,66

Birko Mensucat1,1315,311,80
Birlik Mensucat2,074,55-40,17
Bizim Mağazaları12,9813,16-15,49
BMS Çelik Hasır Sanayi8,20-1,68

Boğaziçi Beton5,11-1,16

Borusan Mannesmann26,202,02-5,76
Borusan Yat. Paz.315,106,09-30,64
Bosch Fren Sistemleri888,004,47-27,79
Bossa30,127,6568,74
Brisa24,404,4526,01
Burçelik18,840,32-10,37
Burçelik Vana23,221,31-53,24
Bursa Çimento3,382,11-32,10
Carrefoursa38,20-1,50-46,80
Casa Emtia Petrol112,60-4,666,23
Ceo Event Medya7,89-9,3122,71
Coca Cola İçecek86,301,7135,89
Cosmos Yat. Holding9,476,0517,49
Credıtwest Faktorıng4,33-5,25-26,24
Çan2 Termik10,901,58

Çelebi175,60-1,24-3,79
Çelik Halat6,571,08-27,78
Çemaş Döküm1,31-0,76-23,06
Çemtaş13,902,21-11,53
Çimbeton220,104,02-25,77
Çimentaş30,4812,47-15,71
Çimsa25,204,9141,57
Çuhadaroğlu Metal7,716,491,35
Dagi Giyim3,5559,914,22
Dagi Yatırım Holding17,0514,4332,17
Dardanel14,10-1,67-57,91
Datagate Bilgisayar11,914,29-26,07
Demısaş Döküm7,602,1517,37
Denge Holding1,160,00-61,81
Deniz GMYO2,1911,7318,89
Derimod9,76-14,760,21
Derlüks Yatırım Holding4,808,11-45,58
Desa Deri9,80-2,100,62
Despec Bilgisayar10,213,13-21,82
Deva Holding25,861,417,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,1520,8622,04
Diriteks Diriliş Tekstil3,09-11,21-17,16
Ditaş Doğan17,159,7231,86
DO-CO692,501,429,92
Doğan Burda17,2322,37-23,22
Doğan Holding2,692,67-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,360,001,33
Doğusan6,19-1,5941,32
Doğuş GMYO9,1717,2612,24
Doğuş Otomotiv26,061,960,53
Döktaş Dökümcülük28,48-2,40-6,99
Duran Doğan Basım10,710,852,10
Dyo Boya12,513,3911,23
Eczacıbaşı İlaç6,002,39-16,69
Eczacıbaşı Yatırım41,065,0752,53
E-Data Teknoloji Pazarlama16,1512,54

Edip Gayrimenkul4,43-11,9333,43
Ege Endüstri1.345,205,43-19,20
Ege Gübre178,202,3524,22
Ege Profil28,00-1,41-26,78
Ege Seramik14,022,5645,10
Egeplast22,66-1,56-31,95
Ekiz Kimya6,800,74-4,63
Emek Elektrik2,710,00-5,09
Eminiş Ambalaj20,501,59-44,35
Emlak Konut GMYO1,820,00-13,93
Enerjisa Enerji10,533,24-8,68
Enka İnşaat9,492,4834,77
Erbosan151,807,89274,31
Ereğli Demir Çelik20,804,0058,34
Ersu Gıda3,631,68-26,52
Escar Turizm Taşımacılık18,114,74

Escort Teknoloji5,9312,10-9,74
Esenboğa Elektrik30,203,9958,73
Etiler Gıda5,30-6,1933,17
Euro Kapital Yat. Ort.6,24-13,2163,37
Euro Trend Yat. Ort.3,81-6,627,68
Euro Yat. Ort.3,68-5,40-17,14
Euro Yatırım Holding3,320,6116,90
Fade Gıda12,20-14,69134,54
Fenerbahçe Futbol36,00-0,9921,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,60-4,41-11,80
F-M İzmit Piston102,606,54-16,31
Fonet Bilgi Teknolojileri13,375,032,61
Ford Otosan177,302,6045,16
Formet Metal ve Cam1,191,71-51,49
Frigo Pak Gıda17,221,35-17,92
Galata Wind Enerji3,786,48

Galatasaray Sportif3,72-1,85-8,15
Garanti Bankası9,238,33-9,07
Garanti Faktoring9,553,80-14,20
Garanti Yat. Ort.2,300,88-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,420,8225,21
Gediz Ambalaj41,446,6454,63
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri13,00

Gentaş3,245,19-28,21
Gersan Elektrik5,961,19-2,93
Global Men. Değ.6,300,324,83
Global Yat. Holding2,30-0,20-34,53
Good-Year7,21-1,10-9,52
Göltaş Çimento39,802,05-3,03
Gözde Girişim5,784,71-27,57
GSD Denizcilik5,22-3,333,57
GSD Holding1,903,83-24,30
Gübre Fabrik.52,905,93-38,52
Güler Yat. Holding2,44-1,21-29,53
Halk GMYO2,271,79-25,52
Hatay Tekstil17,382,7227,46
Hedef Girişim2,71-1,817,34
Hektaş8,232,2454,05
HUB Girişim10,89-1,18-40,16
Hürriyet Gzt.1,53-8,38-27,14
ICBC Turkey Bank5,343,09-17,85
İdealist Danışmanlık55,006,49308,62
İdealist GMYO4,8160,33102,69
İhlas Ev Aletleri1,042,97-44,18
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,289,40-48,04
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,8412,00-26,32
İndeks Bilgisayar6,342,7636,46
Info Yatırım3,75-0,79-19,71
İntema37,684,72-5,56
Inveo Yatırım Holding105,50-5,38138,58
İpek Doğal Enerji11,952,49-8,64
İskenderun Demir Çelik12,480,9738,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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