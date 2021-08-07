Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 -1,54 -33,85 Acıpayam Selüloz 16,84 3,68 -1,10 Adel Kalemcilik 23,50 -1,84 -31,36 Adese Gayrimenkul 1,18 -4,84 -57,86 Afyon Çimento 3,84 2,13 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 18,09 -0,60 2,87 Ak Enerji 1,70 8,97 -23,08 Akbank 5,43 3,23 -19,65 Akçansa 14,95 2,54 -7,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 3,76 -19,69 Akfen GMYO 2,15 0,31 -17,65 Akın Tekstil 36,10 6,05 13,66 Akiş GMYO 1,85 2,21 -33,75 Akmerkez GMYO 40,06 0,40 -35,85 Aksa 16,60 1,90 20,16 Aksa Enerji 13,24 3,20 77,96 Aksigorta 8,23 3,00 -5,38 Aksu Enerji 10,01 21,04 32,63 Alarko Carrıer 302,00 4,50 -16,92 Alarko GMYO 21,24 4,02 -16,15 Alarko Holding 9,73 3,18 14,18 Albaraka Türk 1,62 8,00 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 24,12 13,35 -18,68 Alkim Kağıt 15,90 1,27 22,84 Alkim Kimya 15,52 3,67 10,17 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,81 -4,74 -17,35 Altınyunus Çeşme 55,85 -2,87 11,79 Anadolu Efes 22,22 0,00 4,02 Anadolu Grubu Holding 23,04 -1,62 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 9,57 4,36 19,10 Anadolu Isuzu 16,25 5,11 -9,72 Anadolu Sigorta 6,53 -0,15 -9,56 Anel Elektrik 2,86 0,35 -9,78 Arçelik 33,00 -0,06 15,96 ARD Bilişim Teknolojileri 55,20 6,36 14,81 Arena Bilgisayar 10,63 0,28 -2,50 Armada Bilgisayar 52,30 3,98 6,56 Arsan Tekstil 4,27 -3,17 5,82 Arzum Ev Aletleri 16,65 2,15 -31,10 Aselsan 15,97 2,97 -12,49 Ata GMYO 4,66 6,88 -15,43 Atakule GMYO 2,87 3,24 22,59 Atlantis Yatırım Holding 3,78 -0,53 -32,01 Atlas Yat. Ort. 1,57 -1,88 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 32,68 -1,09 Avrasya GMYO 3,34 1,21 27,51 Avrasya Petrol ve Tur. 3,01 3,44 -5,94 Avrupa Yatırım Holding 5,03 -6,85 -16,17 Aydem Enerji 7,41 10,10 Ayen Enerji 4,85 9,48 -10,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,80 11,30 75,54 Aygaz 14,52 -0,07 2,35 Bagfaş 16,86 2,49 -15,70 Bak Ambalaj 22,12 6,86 11,85 Balatacılar Balatacılık 4,75 -4,04 -42,35 Bantaş Ambalaj 3,67 -6,85 17,38 Banvit 65,25 -0,53 25,48 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,27 5,92 Baştaş Başkent Çimento 12,90 10,35 -25,73 Batı Çimento 12,54 -1,34 166,24 Batısöke Çimento 2,26 -1,31 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 8,96 -10,85 -15,55 Bera Holding 10,85 -2,08 -46,50 Berkosan Yalıtım 10,08 7,35 13,00 Beşiktaş Futbol Yat. 6,37 -0,93 57,67 Beyaz Filo 8,82 -0,56 -12,49 Bilici Yatırım 19,48 -4,98 252,05 Bim Mağazalar 64,50 1,74 -9,53 Biotrend Çevre ve Enerji 27,48 0,66 Birko Mensucat 1,13 15,31 1,80 Birlik Mensucat 2,07 4,55 -40,17 Bizim Mağazaları 12,98 13,16 -15,49 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,20 -1,68 Boğaziçi Beton 5,11 -1,16 Borusan Mannesmann 26,20 2,02 -5,76 Borusan Yat. Paz. 315,10 6,09 -30,64 Bosch Fren Sistemleri 888,00 4,47 -27,79 Bossa 30,12 7,65 68,74 Brisa 24,40 4,45 26,01 Burçelik 18,84 0,32 -10,37 Burçelik Vana 23,22 1,31 -53,24 Bursa Çimento 3,38 2,11 -32,10 Carrefoursa 38,20 -1,50 -46,80 Casa Emtia Petrol 112,60 -4,66 6,23 Ceo Event Medya 7,89 -9,31 22,71 Coca Cola İçecek 86,30 1,71 35,89 Cosmos Yat. Holding 9,47 6,05 17,49 Credıtwest Faktorıng 4,33 -5,25 -26,24 Çan2 Termik 10,90 1,58 Çelebi 175,60 -1,24 -3,79 Çelik Halat 6,57 1,08 -27,78 Çemaş Döküm 1,31 -0,76 -23,06 Çemtaş 13,90 2,21 -11,53 Çimbeton 220,10 4,02 -25,77 Çimentaş 30,48 12,47 -15,71 Çimsa 25,20 4,91 41,57 Çuhadaroğlu Metal 7,71 6,49 1,35 Dagi Giyim 3,55 59,91 4,22 Dagi Yatırım Holding 17,05 14,43 32,17 Dardanel 14,10 -1,67 -57,91 Datagate Bilgisayar 11,91 4,29 -26,07 Demısaş Döküm 7,60 2,15 17,37 Denge Holding 1,16 0,00 -61,81 Deniz GMYO 2,19 11,73 18,89 Derimod 9,76 -14,76 0,21 Derlüks Yatırım Holding 4,80 8,11 -45,58 Desa Deri 9,80 -2,10 0,62 Despec Bilgisayar 10,21 3,13 -21,82 Deva Holding 25,86 1,41 7,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,15 20,86 22,04 Diriteks Diriliş Tekstil 3,09 -11,21 -17,16 Ditaş Doğan 17,15 9,72 31,86 DO-CO 692,50 1,42 9,92 Doğan Burda 17,23 22,37 -23,22 Doğan Holding 2,69 2,67 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 0,00 1,33 Doğusan 6,19 -1,59 41,32 Doğuş GMYO 9,17 17,26 12,24 Doğuş Otomotiv 26,06 1,96 0,53 Döktaş Dökümcülük 28,48 -2,40 -6,99 Duran Doğan Basım 10,71 0,85 2,10 Dyo Boya 12,51 3,39 11,23 Eczacıbaşı İlaç 6,00 2,39 -16,69 Eczacıbaşı Yatırım 41,06 5,07 52,53 E-Data Teknoloji Pazarlama 16,15 12,54 Edip Gayrimenkul 4,43 -11,93 33,43 Ege Endüstri 1.345,20 5,43 -19,20 Ege Gübre 178,20 2,35 24,22 Ege Profil 28,00 -1,41 -26,78 Ege Seramik 14,02 2,56 45,10 Egeplast 22,66 -1,56 -31,95 Ekiz Kimya 6,80 0,74 -4,63 Emek Elektrik 2,71 0,00 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,50 1,59 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,82 0,00 -13,93 Enerjisa Enerji 10,53 3,24 -8,68 Enka İnşaat 9,49 2,48 34,77 Erbosan 151,80 7,89 274,31 Ereğli Demir Çelik 20,80 4,00 58,34 Ersu Gıda 3,63 1,68 -26,52 Escar Turizm Taşımacılık 18,11 4,74 Escort Teknoloji 5,93 12,10 -9,74 Esenboğa Elektrik 30,20 3,99 58,73 Etiler Gıda 5,30 -6,19 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 6,24 -13,21 63,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,81 -6,62 7,68 Euro Yat. Ort. 3,68 -5,40 -17,14 Euro Yatırım Holding 3,32 0,61 16,90 Fade Gıda 12,20 -14,69 134,54 Fenerbahçe Futbol 36,00 -0,99 21,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 -4,41 -11,80 F-M İzmit Piston 102,60 6,54 -16,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,37 5,03 2,61 Ford Otosan 177,30 2,60 45,16 Formet Metal ve Cam 1,19 1,71 -51,49 Frigo Pak Gıda 17,22 1,35 -17,92 Galata Wind Enerji 3,78 6,48 Galatasaray Sportif 3,72 -1,85 -8,15 Garanti Bankası 9,23 8,33 -9,07 Garanti Faktoring 9,55 3,80 -14,20 Garanti Yat. Ort. 2,30 0,88 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,42 0,82 25,21 Gediz Ambalaj 41,44 6,64 54,63 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 13,00 Gentaş 3,24 5,19 -28,21 Gersan Elektrik 5,96 1,19 -2,93 Global Men. Değ. 6,30 0,32 4,83 Global Yat. Holding 2,30 -0,20 -34,53 Good-Year 7,21 -1,10 -9,52 Göltaş Çimento 39,80 2,05 -3,03 Gözde Girişim 5,78 4,71 -27,57 GSD Denizcilik 5,22 -3,33 3,57 GSD Holding 1,90 3,83 -24,30 Gübre Fabrik. 52,90 5,93 -38,52 Güler Yat. Holding 2,44 -1,21 -29,53 Halk GMYO 2,27 1,79 -25,52 Hatay Tekstil 17,38 2,72 27,46 Hedef Girişim 2,71 -1,81 7,34 Hektaş 8,23 2,24 54,05 HUB Girişim 10,89 -1,18 -40,16 Hürriyet Gzt. 1,53 -8,38 -27,14 ICBC Turkey Bank 5,34 3,09 -17,85 İdealist Danışmanlık 55,00 6,49 308,62 İdealist GMYO 4,81 60,33 102,69 İhlas Ev Aletleri 1,04 2,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,28 9,40 -48,04 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,84 12,00 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,34 2,76 36,46 Info Yatırım 3,75 -0,79 -19,71 İntema 37,68 4,72 -5,56 Inveo Yatırım Holding 105,50 -5,38 138,58 İpek Doğal Enerji 11,95 2,49 -8,64 İskenderun Demir Çelik 12,48 0,97 38,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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