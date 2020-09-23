Son dakika haberleri! Yatırımcıların yeni rotası mobil oyun sektörü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yatırımcıların yeni rotası mobil oyun sektörü

Son dakika haberine göre Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oyun sektörü her geçen gün büyüyor.

Son dakika haberleri! Yatırımcıların yeni rotası mobil oyun sektörü, System.String[]
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oyun sektörü her geçen gün büyüyor. Potansiyeli ile büyük yatırım fonları ve melek yatırımcıları kendisine çekmeye devam eden sektör son 10 yılda 500 milyon liralık destek aldı.Oyun sektörü ile ilgili yapılan açıklamada yatırımcıların radarına giren Türk oyun sektöründe son olarak Axell Studio'nun 400 bin dolar yatırım aldığına dikkat çekildi.

Oyun sektörünün dünya genelinde kaydettiği büyüme, her geçen yıl artarak devam ediyor. Yatırımcılar oyun sektörüne yönelirken Türkiye'de de son 10 yılda, oyun sektöründeki yerli girişimlere 426 milyon lirayı aşkın destek verildi. Özellikle mobil oyun sektörüne artan ilgi neticesinde son olarak yerli oyun şirketi Axell Studio'nun, Rasyonel Global'den 400 bin dolar yatırım aldığı duyuruldu. Rasyonel Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, Türkiye'de önemli bir gelişim gösteren mobil oyun sektörüne yatırım desteklerini sürdüreceklerini belirterek "Birbirinden farklı alanlardaki yatırım fırsatlarını değerlendiren bir yatırımcı olarak Türkiye'nin oyun sektöründeki potansiyelinin tahmin edilenin çok daha üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Bu sektör, ülkemizi global sahada öne çıkaracak ve ileriye taşıyacak bir alan olarak geleceğimize yön verecek." dedi.

KISA VADEDE DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI HEDEFLENİYOR

Yaptıkları yatırıma ilişkin detayları paylaşan Rasyonel Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Türk oyun sektörünün iddialı oyuncularından biri olan Axell Studio, güçlü bir sermaye ve ticari altyapı desteğiyle 2019 yılında faaliyete başladı. Üstelik çok kısa vadede dünya çapında 100 milyon aktif kullanıcıyı hedefliyor. Bizler de Rasyonel Global olarak büyük hayalleri olan bu genç ve dinamik kadroyu destekleyerek Türkiye'nin en büyük oyun firması olma hedefiyle çıktıkları bu yolda onlarla birlikte yürümek istedik. İlk etapta ABD, AB ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerini hedefleyen yatırımımızın oyun oynamayı yaş, cinsiyet, toplumsal statü veya milliyeti aşan evrensel bir faaliyet olarak konumlandırma misyonu ise kendilerini destekleme kararımızdaki belirleyici etkenlerden biri oldu." diye konuştu.

"GELECEK VADEDEN GENÇLERE KULAK VERİLMELİ"

Türkiye'deki yerli oyun firmalarının, desteklendikleri takdirde uluslararası arenada öncü olabileceklerine de değinen Murat Erat, "Dünya giderek dijitalleşiyor, özellikle günümüz teknolojisinin içine doğan gençler dijital dünyanın sunduklarını bir ticari fırsat olarak değerlendirmek için çaba sarf ediyor. Ancak çoğu zaman hayata geçirmek için yeterli desteği göremiyor ve ülkemize değer katacak adımları atacak cesareti bulamıyorlar. Bu noktada yatırımcılar olarak bizler, mobil oyun gibi dünyanın teknoloji odaklı pazarlarını iyi analiz edebilmeli, gençlere kulak vermeli ve onları desteklemeliyiz. Bu sayede uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmelerinin ve güçlü birer rakip olarak meydan okuyabilmelerinin önünü açabiliriz." şeklinde konuştu.


- İstanbul

Yatırımcı, Yatırım, Türkiye, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Yatırımcıların yeni rotası mobil oyun sektörü - Son Dakika Ekonomi

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