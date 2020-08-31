Son dakika haberleri! Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklik yapılan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklamada, değişiklikle getirilen ilçe bazında sınıflamanın teşviklerin etkinliğinin ve niteliğinin artırılması için çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Altunyaldız, bundan sonraki dönemde teşviklerin tasarlanmasının da bu sistemle beraber çok daha nitelikli gerçekleştirileceğini belirtti.

Konya'da Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ilçelerinin, ilçe bazlı yatırım teşvik kararında yer aldığını ifade eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadarki dönemde yatırım teşvik sistemimiz ülkemizin stratejik sektörlerinde yerli, nitelikli ve sürdürülebilir üretimi önceliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yapılan değişiklikle beraber illerimizle birlikte ilçelerimizde de yeni bir sayfa açılıyor. Yapılan bu değişiklikle birlikte il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş ilçelerimize bulunduğu ilden daha fazla destek verilmesine imkan sağlanıyor. Böylece hem bir ilimizin altındaki ilçelerimizin hem de farklı illerdeki ilçelerimizin birbirleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bununla birlikte ilçelerimizin gelişimi, istihdam ve katma değer sağlamaları ile çevre ilçelerden merkeze göçün de önüne geçilmesi sağlanacak."

Altunyaldız, nitelikli tarımsal üretimden makineye, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminden endüstriyel tasarıma kadar ülkemizi yüksek nitelikli ihracat hedeflerine ulaştıracak stratejik sektörlerdeki yatırımları yatırım teşvik sistemindeki bu değişiklikle birlikte artık çok daha etkin bir şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.