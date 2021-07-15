YAVRU FLAMİNGO ÖLÜLERİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, Tuz Gölü'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından, sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Tuz Gölü'nde incelemelerde bulunurken ölü yavru flamingoları görünce gözyaşlarını tutamayan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılınç, "Flamingo ölümlerinin gerçek nedeni Konya kapalı havzasındaki tarım politikalarıdır. Sulu tarım yapıyor olmamız. Dolayısıyla biz burada zaten var olan sulak alanlarımızı ve göllerimizi kurutuyoruz" dedi.

Su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyan Tuz Gölü, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü, yöre halkı tarafından da flamingo cenneti olarak biliniyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini burada geçiriyor. Geçen yıl ise 18 bin yavru kuluçkadan çıktı. Bu yıl ise geçen yıla göre yavru flamingo ölüm oranları arttı. Yavru flamingoların ölümleriyle ilgili soruşturma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği'nin ardından sivil toplum kuruluşları da harekete geçti.

Gölde yavru flamingolarla ilgili inceleme yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılınç gözyaşlarını tutamadı. Kılınç, şunları söyledi:

'Flamingo yavrularının ölümüyle ilgili çok fazla yanlış bilgi var. Ne yazık ki ilk kez yaşadığımız bir durum değil. Bunun hesabı da tamamen kuraklığa veya buradaki çiftçiye kesiliyor. Ancak buradaki problem kuraklığın çok daha ötesinde, burada kuraklık olmadığı zaman da yavru flamingo ölümleri gerçekleşebiliyor. Flamingo ölümlerinin gerçek nedeni Konya kapalı havzasındaki tarım politikalarıdır. Sulu tarım yapıyor olmamız. Dolayısıyla biz burada zaten var olan sulak alanlarımızı ve göllerimizi kurutuyoruz. Ne sulama kanalı yoluyla ne doğal olarak ne de yeraltı suyu kalmamış durumda. Çünkü burada 30 yılı aşkın bir süredir şekerpancarı ve mısır suluyoruz. Dolayısıyla bu sene hem kuraklık yaşandı hem de Konya'da vahşi sulu tarım yapmaya devam ettiğimiz için buradaki flamingoların ihtiyacı olan su Tuz Gölü'ne gelememiş durumda. Bunun adına kuraklık veya iklim krizi diyemeyiz? dedi.

'SON 20 YILDA 29 KUŞ TÜRÜMÜZÜ KAYBETTİK'

Tuz Gölü'ndeki incelemelere katılan Simurg Kuş Yuvası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alaz Uslu, 'Konya kapalı havzasında kuş çeşitliliğinde son 20 yılda 29 türümüzü kaybettiğimizi görüyoruz. Bu türler arasında turna, dik kuyruk, tepeli ve ak pelikan gibi buna benzer türlerin üremediğini görüyoruz. Geçtiğimiz 50 yılda belki Türkiye'deki bulunan büyük ilçelerimizden daha büyük sulak alanlarınızı kaybetmiş bulunmaktayız. Eğer bu şekilde giderse zaten çok daha fazla sulak alanımızı bu bölgede de kaybetmeye hazır olmalıyız' şeklinde konuştu.

(