Son dakika haberleri: Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu

11.04.2022 11:58
Son dakika haberleri: Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu

Son dakika haberler... EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde sokakta bakılan 4 aylık 'Benekli' isimli yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde sokakta bakılan 4 aylık 'Benekli' isimli yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Köpeğe bakan site sakinleri olayla ilgili jandarmaya şikayetçi oldu.

Olay, beldeye bağlı Beykent Mahallesi Cumhuriyet Sitesi'nde meydana geldi. Site sakinlerince sokakta bakılan ve 'Benekli' ismi verilen 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Site sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Son dakika haberleri: Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu
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Keşan, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu - Son Dakika


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