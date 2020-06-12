Son dakika haberleri! Yavru köpeklere Antalyaspor sahip çıktı
Son dakika güncel haberi... Yavru köpeklere Antalyaspor sahip çıktı Antalya'da bir sitenin bahçesinde doğan 2 yavru köpeği, Fraport TAV Antalyaspor sahiplendi.
Yavru köpeklere Antalyaspor sahip çıktı
Antalya'da bir sitenin bahçesinde doğan 2 yavru köpeği, Fraport TAV Antalyaspor sahiplendi.
Tesislere getirilen yavru köpekler, kırmızı beyazlı futbolcuların maskotu oldu.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, yönetim ve kulüp personeli, sosyal medyada bir sitenin bahçesinde doğum yaptıktan sonra apartman sakinleri tarafından istenmediği için yuva aranan iki köpeği sahiplendi. Meydan Kavağı Mahallesi'nde köpeklerin bulunduğu siteye giden kulüp personeli, iki yavruyu veterenire götürdü. Temizlenip aşıları yapılan iki yavru köpek, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne götürüldü. Kırmızı beyazlı kulüp yöneticileri, futbolcular ve kulüp personeli, yavru köpekleri tesislerde barındırmaya karar verdi.
Fraport TAV Antalyaspor'un Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taktik çalışması yaptığı antrenmanda saha kenarına getirilen köpekler, futbolcuların maskotu oldu. Yıldız futbolcu Podolski başta olmak üzere Ersan Gülüm ve diğer futbolcular yavru köpeklerle fotoğraf çektirdi. Tesislerde yuvalandırılacak köpeklere takım olarak isim konulacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:11 Kaynak: DHA
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