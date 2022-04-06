Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi

06.04.2022 16:31
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi

Son dakika habere göre BURSA'da yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunup hayvan hastanesine getirilen hasta yavrusunu takip eden sokak köpeği, yaklaşık 2 saat kapıda bekledi.

BURSA'da yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunup hayvan hastanesine getirilen hasta yavrusunu takip eden sokak köpeği, yaklaşık 2 saat kapıda bekledi. Veteriner hekimlerin fark edip içeri aldığı köpek ile yavrusunun kavuşma anı, kameralara yansıdı.

Nilüfer ilçesindeki Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne önceki gün akşam saatlerinde, hasta bir yavru sokak köpeği bırakıldı. Veteriner hekimler, ishal olduğu belirlenen köpeğin tedavisini yaptı. Gece saatlerinde hastaneden çıkan veterinerler, yeni doğum yapan sokak köpeğinin içeri girmeye çalıştığını gördü. Veteriner hekimler, köpeğin, tedavisi yapılan yavrunun annesi olabileceği ihtimalini değerlendirerek içeri aldı. Veteriner Hekim Elif Ünlü, yavru köpeği kucağında koridora çıkardı. Yavru köpek, annesinin yanına koşup süt emmeye başladı. İyileşen yavru, annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Yaşananlar hem cep telefonuyla kayda alındı, hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında köpeğin, saat 01-00 ile 03.00 arasında hastanenin önünde beklediği tespit edildi.

Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Gece nöbetindeydim. Bir çift, yavru bir köpek getirdi. Yavru köpek üzgün, ishal ve yemek yemediği şikayetiyle getirildi. Biz de tedavisini yaptık. Damar yolu açıldı, serum verildi. Aradan birkaç saat geçti. Kapının önünde yetişkin köpek belirdi. Yavrunun tedavisinin ardından aklımıza 'acaba bu yavru, kapıda bekleyen yetişkin köpeğin yavrusu mu?' diye geldi. Kapıyı açtığımızda yavruyla anne köpek buluştu. Yavru, annesini emmeye başladı. Daha sonra yavrusunu aldı gitti" dedi.


Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi
YORUMLAR
500
Sahipsiz köpek, kapısında beklediği klinikte hasta yavrusunu emzirdi Sahipsiz köpek, kapısında beklediği klinikte hasta yavrusunu emzirdi Son dakika haber | Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu Son dakika haber | Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu

Uludağ Üniversitesi, Veteriner, Köpek, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yavrusunu takip edip 2 saat boyunca hastane kapısında bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement