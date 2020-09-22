Son dakika haberleri | Yavuz Sultan Selim Han vefatının 500. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yavuz Sultan Selim Han vefatının 500. yılında kabri başında anıldı

Son dakika haberleri: Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, vefatının 500.'üncü yılında adını taşıyan camide bulunan kabri başında anıldı.

Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, vefatının 500.'üncü yılında adını taşıyan camide bulunan kabri başında anıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Engin Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Yavuz Sultan Selim'in Fatih ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti.

Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, cami görevlileriyle birlikte kabirde dua okudu. Ziyaretçiler daha sonra kabir önünde fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberleri | Yavuz Sultan Selim Han vefatının 500. yılında kabri başında anıldı

Yavuz Sultan Selim, İstanbul Valisi, Turizmi, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yavuz Sultan Selim Han vefatının 500. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

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