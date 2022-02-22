Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

22.02.2022 14:26
Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Edirne'de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda bulunan yaya geçidinden 22 ABS 355 plakalı motosikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Soner Şahin'e, Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali Murat B.'nin kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hayata döndürülmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bazı anlarda hayatla tek bağımız, sağlık çalışanlarıdır" ifadelerine yer verdi. Hastanede yaşam savaşı veren motosiklet sürücüsü Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca aynı yaya geçinden daha öncede benzer kazaların yaşandığı belirtildi. - EDİRNE

Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kalbi duran motosiklet sürücüsünü hayata döndürdüler! Yaptıkları iyilik takdir edildi Kalbi duran motosiklet sürücüsünü hayata döndürdüler! Yaptıkları iyilik takdir edildi Son dakika: Yaya geçidinde feci kaza: Motosiklet sürücü yaşam savaşı veriyor Son dakika: Yaya geçidinde feci kaza: Motosiklet sürücü yaşam savaşı veriyor

Atatürk Bulvarı, Ali Murat, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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