Mersinli iş adamı ve yazar Sait Dervişoğlu, kaleme aldığı kitabından elde ettiği gelirle Ağrılı 75 öğrenciye tablet dağıttı.

Bir süre önce yazdığı kitapların satışından elde ettiği gelirle tablet alan Dervişoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmek için Ağrı'ya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile kurumun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Dervişoğlu, 75 çocuğa tablet hediye etti.

Tabletlerle büyük mutluluk yaşayan öğrenciler de hayırsever Dervişoğlu'na teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Tekin, burada yaptığı konuşmada, tablet hediyelerinin yöre çocukları için anlamlı olduğunu söyledi.

Kentin dezavantajlı bir bölgede bulunduğuna işaret eden Tekin, "Dolayısıyla bu bölgedeki ihtiyaçlarımız çok daha farklı oluyor. Bu konuda her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacımız var. Bu tür şeyler sadece devlet eliyle yürütülmez. Bunun yanında hayırseverlerden de ciddi bağışlar ve yardımlar alıyoruz." dedi.

Programın sonunda Tekin, Dervişoğlu'na plaket takdim etti.