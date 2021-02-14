Son dakika haberleri | Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

FETÖ'nün 19 ildeki avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum'un (49) Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği bilgi ve isimlerin yer aldığı ifadesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına da girdi. Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, Bakum'un ifadeleri doğrultusunda savcılık tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 3'ü için yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder'in "O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülür" dediği Kamil Bakum, İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalandı. 2 Ocak'ta Gaziantep'e getirilen Bakum, İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey isimlerce sorgulandı. Kamil Bakum'un 150 sayfalık ifadesinde hem örgüt hem de Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili önemli isim ve bilgiler verdiği öğrenildi.