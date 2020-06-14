Son dakika haberleri... Yazın bağışıklığı güçlü tutmak için hangi meyve ve sebzeleri tüketmeli - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yazın bağışıklığı güçlü tutmak için hangi meyve ve sebzeleri tüketmeli

Son dakika haberleri: Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yazın bağışıklık sistemini güçlü tutacak meyve ve sebzeler hakkında bilgi verdi.

Son dakika haberleri... Yazın bağışıklığı güçlü tutmak için hangi meyve ve sebzeleri tüketmeli, System.String[]

Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yazın bağışıklık sistemini güçlü tutacak meyve ve sebzeler hakkında bilgi verdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yazın bağışıklık sistemini güçlü tutacak meyve ve sebzeler hakkında verdiği bilgide, "Hem likopen, hem de vitamin ve mineral açısından zengin, antioksidan kapasitesi yüksek bir yaz meyvesi olan karpuz, bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan beta karoten içerir. İçerdiği yüksek potasyum kalp fonksiyonlarının ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. İyi bir lif kaynağı olduğundan bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsak kanserini önlemede de rol oynar. Karpuz çekirdekleri de içinde bulunan Cucurbocitrin adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan erik, detoks yapıcı gücüyle de önemli bir anti-aging besindir. Kalp çarpıntısını azaltır. Bağırsakları yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. İştah açar ve hazmı kolaylaştırır. Diş temizliğine de yardımcı olur. Kayısı kemik erimesini önleyici etkiye sahiptir. Kayısıda bulunan betakaroten adlı madde, kanserin özellikle de akciğer kanserinin, kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesine yardımcıdır. Kayısı, içerdiği kalsiyum ve magnezyum sayesinde kemik erimesinin önlenmesine faydalıdır. Kan yapıcıdır, cildi ve saçı canlı tutma özelliği vardır. Lifli bir meyve olduğundan bağırsakları korur ve pekliğe iyi gelir. Sinirleri gevşetip uyku verir" dedi.

"KALP RAHATSIZLIĞI VE KANSERE KARŞI VÜCUDU KORUMA ÖZELLİĞİ VAR"

Şeftalinin kalp rahatsızlıkları ve kansere karşı vücudu koruma özelliği olduğunu ifade eden Küçük, "Sindirim sistemini çalıştırır ve hazmı kolaylaştırır. Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar. İdrar sökücüdür. Kansere yakalanma riskini azaltan çilek, mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir, sigara dumanının etkilerini azaltır. Sakinleştirici etkisi vardır. Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Yüksek ateşi düşürür. Suyuyla gargara yapılırsa diş taşlarının oluşmasını engeller. Cilde canlılık kazandırır. C vitamini yüksek olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar söktürücü özelliğiyle böbrek dostu olan kiraz, böbreklerin taş ve kum yapmasını önler. Böbrekteki zararlı maddelerin de zamanla atılmasını sağlar. Safra kesesi taşının dökülmesine yardımcı olur. Sindirim gücünü artırır. Yapısındaki bol fosforuyla sinirleri kuvvetlendirerek sakinlik sağlar. A vitamini kaynağı karoten içeren kiraz, aynı zamanda gözlerin de dostudur. İçerdiği antosiyanin maddesinden dolayı ağrıların dindirilmesine yardımcı olur. Görüldüğü gibi, kirazın faydaları saymakla bitmiyor. Adeta sağlık deposu olan bu faydalı meyve bağışıklık sistemini de güçlendirerek hastalıklardan korur. Vişne, içerdiği 'antosiyanin'den dolayı kas ağrılarını hafifletir. Şeker oranı düşük olduğu için az kalori içerir. Ateş düşürür, susuzluğu giderir. İdrar söktürücü özelliği vardır" diye konuştu.

"Üzümün kabuğu, içeriği ve çekirdeği ortalama 20 civarında değişik antioksidan madde içermektedir. Böbreklerin çalışmasını uyarıp kalp atışını düzenler. Karaciğeri temizler. Siyah üzüm kabukları ve çekirdekleriyle yenirse hücre yenileyicidir. A vitamini, fosfor ve kendine has bazı esanslara sahip olan patlıcan, sinirleri teskin edip kalp çarpıntısını gidermeye yardımcıdır. Pankreas, karaciğer ve böbrekleri kuvvetlendirir, idrar söktürür ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur" diyerek sözlerini sürdüren Küçük, "Karaciğer ve kalbin en iyi dostu olan enginar kanı temizler ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. Vücuttaki zehirli maddeleri ve yorgunluk maddelerini idrarla dışarı atarak vücuda dinçlik verip dinlendirmede etkilidir. Enginar, beyin yorgunluğunu geçirir, kalp adalelerini kuvvetlendirir, onu rahatsız eden üre ve kolesterolü düşürerek kalbin rahat çalışmasına yardımcı olur. Semizotu, kanama hastalıklarında faydalıdır. Kanı temizler. Bol idrar söktürür. Sinir krizleri ve beyin yorgunluğunu geçirir. Böbrekteki kum ve taşı atılmasında yardımcı olma etkisi vardır. Domates, yaşlıların bedensel ve zihinsel sağlığını korumada son derece etkili bir antioksidan olan likopenin en zengin kaynağıdır. Likopen kanser riskini azaltır. Damarları korur. Cildi ve belleği destekler. Kabak, kolay sindirilebilen bir sebze olduğu için hasta ve yaşlı kişilerin diyetinde mutlaka yer almadır. Özellikle başta akciğer kanseri olmak üzere, kansere yakalanma riskini azaltan etkileri vardır. Yemek borusu, mide, mesane (idrar torbası), gırtlak ve prostat kanserlerine yakalanma riskini en aza indirgemektedir. Özellikle kırmızı soğan güçlü bir sağlık koruyucusudur. Kansere karşı önemli bir koruma sağlayan antioksidan etkili quarcetin açısından en zengin besinlerden biridir. Soğanın enfeksiyonlardan koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği de vardır" dedi.

(İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yazın bağışıklığı güçlü tutmak için hangi meyve ve sebzeleri tüketmeli - Son Dakika

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