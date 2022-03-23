Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı - Son Dakika
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Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı

23.03.2022 16:40

Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardıKARABÜK Karabük'te oto yedek parça deposunda meydana gelen yangın büyüdü.

Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı

KARABÜK Karabük'te oto yedek parça deposunda meydana gelen yangın büyüdü. Dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle yakındaki binalar boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre olay 5000 Evler Semti Bahçelievler Mahallesi'nde bir oto yedek parça deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Madeni yağların yanı sıra oto parçaları, kimyasal maddelerin de yanmasıyla siyah dumanlar adeta gökyüzünü kapladı.

Ekipler hem yangını kontrol altına alma hem de içeride kimsenin olup olmadığını kontrol edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karabük ve Safranbolu Belediyelerine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürme çalışmaları başlattı.

Öte yandan yangının hemen yakınında bulunan binalarda ikamet eden vatandaşlar büyük bir korkuyla evlerinden uzaklaşarak tahliye oldu. Büyüyen yangına müdahale sürerken vatandaşlar da büyük bir korkuyla yangını izledi.

Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı
Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yedek parça deposunda korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı, tahliye edilen binadan kuşunu gözyaşları içinde kurtardı - Son Dakika
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