Son dakika haberleri | Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı Sivas'ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı SİVAS - Sivas'ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Sivas'ta Merkez'e bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. İkisi çocuk 10 kişiden 4'ü üniversite hastanesine kaldırırken Numune hastanesine kaldırılan 7 kişiden durumu ağırlaşan 3 kişide Üniversite hastanesine sevk edildi. Yedikleri Tellice bitkisinden zehirlendiği düşünülen Ö. K., D.K., F.K., A.K., H.K., B.K., G.K., Ş.G., G.K. ve S.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Doğadan toplayarak yedikleri Tellice bitkisine tarım ilacı bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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