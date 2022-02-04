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Son dakika haber: YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haber: YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

04.02.2022 10:40

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da, yemek hazırladığı sırada fenalaşıp, bayılan Hatice Mazı (85), mutfakta çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

ADANA'da, yemek hazırladığı sırada fenalaşıp, bayılan Hatice Mazı (85), mutfakta çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde, apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce açık kalp ameliyatı olan Hatice Mazı, evde yalnızken yemek yaptığı sırada fenalaşarak, bayıldı. Bu sırada ocakta kalan yemek, yangına neden oldu. Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısını açıp, içeri giren itfaiye ekipleri, Mazı'yı mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince dumandan zehirlendiği belirlenen Mazı, ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Mazı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mazı'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kırumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber: YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ
Son dakika haber: YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ
Son dakika haber: YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ - Son Dakika
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