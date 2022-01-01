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Son dakika haberleri | Yemen Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yemen Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bir araya geldi

01.01.2022 03:15
Son dakika haberleri | Yemen Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bir araya geldi

Son dakika gündem haberine göre ABU Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Yemen'de yaşanan gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

ABU Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Yemen'de yaşanan gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik ile Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki El-Bahr Sarayında bir araya geldi.

İki ülkeden yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, Yemen'de yaşanan gelişmeleri, İran destekli Husilerin saldırılarının dizginlenmesi ve 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşmasının hayata geçirilmesi konularını ele aldı.

Abdulmelik görüşmede, Yemen hükümetinin, Husilerin "darbesine" ve ekonomik darboğaza karşı verdiği mücadeleye değindi.

Al Nahyan ise ülkesinin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki desteğini sürdürmeyi istediğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Riyad Anlaşması'nın özellikle güvenlikle ilgili maddeleri hayata geçirilemezken, taraflar söz konusu anlaşmanın uygulanmaması konusunda birbirlerini suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Riyad, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yemen Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bir araya geldi - Son Dakika


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