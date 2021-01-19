Son dakika haberleri: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, KİK Genel Sekreteri ile ülkesindeki krizi görüştü - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile ülkesindeki krizi ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, KİK Genel Sekreteri Hacraf ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de kurulan yeni hükümet, kabine üyelerinin geçici başkent Aden'e dönüşü ve ülkedeki yeni gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin barışa inanmadığını, İran'ın gündemini uyguladığını, Yemen, bölge ve uluslararası deniz seyrüsefer güvenlik ve istikrarını bozmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

İran'ın Yemen'in iç işlerine müdahalesinin reddedildiğini vurgulayan Hacraf da KİK'in Cumhurbaşkanı Hadi'nin temsil ettiği meşruiyetin destekçisi olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Hacraf ayrıca KİK'in Yemen'de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kalkınmanın desteklenmesi için düzenlenecek bir konferansın hazırlıklarını sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.