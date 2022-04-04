Son dakika haberleri: Yemen'de ateşkesin ardından Hudeyde Limanı'na ikinci petrol tankeri ulaştı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ikinci petrol gemisinin ulaştığını açıkladı.

Husilerin kontrolünde bulunan Sana'daki Yemen Petrol Şirketi (YPC) Müdür Yardımcısı Yahya Şerafeddin, konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Şerafeddin, Ceasar isimli tankerin sabah saatlerinde Hudeyde Limanı'na ulaşarak 32 bin 300 ton petrol yüklemeye başladığını belirtti.

Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin ardından ilk olarak dün Splendour Sapphıre isimli akaryakıt tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığı açıklanmıştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.