Son dakika haberleri... Yemen'de Güney Geçiş Konseyi komutanının konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yemen'de Güney Geçiş Konseyi komutanının konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü

15.03.2022 14:05
Son dakika haberleri... Yemen'de Güney Geçiş Konseyi komutanının konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü

Gelen son dakika haberine göre Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam el-Emni güçleri komutanlarından Abdullatif es-Seyyid'in konvoyunu hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam el-Emni güçleri komutanlarından Abdullatif es-Seyyid'in konvoyunu hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hizam el-Emni güçleri komutanlarından Seyyid'in konvoyuna, Zencebar yolunda bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından olay yerinin yakınında gizlenen, kimliği henüz tespit edilememiş silahlı kişilerce konvoya ateş açıldığı, Seyyid'in korumalarının da karşılık verdiği belirtildi.

Patlama ve karşılıklı ateş sonucu Seyyid'in korumalarından 3, saldırganlardan da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Hizam el-Emni güçlerinden 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Olayda hafif yaralandığı için hastaneye kaldırılan Seyyid'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2017'de kurulan Birleşik Arap Emirlikleri destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yemen'de Güney Geçiş Konseyi komutanının konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yemen'de Güney Geçiş Konseyi komutanının konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika
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