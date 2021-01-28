Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü

28.01.2021 03:11
Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yemen'de Hudeyde vilayeti Emniyet Müdürü Tuğgeneral İbrahim Harid, Aden'de öldürüldü.

Yemen'de Hudeyde vilayeti Emniyet Müdürü Tuğgeneral İbrahim Harid, Aden'de öldürüldü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Harid için taziye mesajı yayımladı.

Harid'in haince düzenlenen terör eylemiyle şehit olduğunu ifade eden Hadi, bu suçu işleyen terör unsurlarının cezadan kaçamayacaklarını vurguladı.

Öte yandan Hudeyde Vali Yardımcısı Velid el-Kudeymi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Harid'in Aden'deki evinin önünden kaçırıldığını bildirdi. Yerel medyada çıkan haberlerde, işkence izleri tespit edilen Harid'in cesedinin Aden'de bulunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı, Terör, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Tecrübeli hocayı Abdullah Avcı zor sakinleştirdi Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Tecrübeli hocayı Abdullah Avcı zor sakinleştirdi         
00:09
Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü         
22:53
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 03:50:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei