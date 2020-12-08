Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçlerinin çatışmalarına sahne olan Ebyen kentinde üst düzey bir komutanın öldüğü duyuruldu.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, 305. Tugay Komutanı Albay Muhammed el-Hadr el-Kınaşi ve beraberindeki bazı kişilerin Ebyen'deki saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Yerel basında ise Kınaşi'nin, Ebyen'de GGK güçleriyle temas hattını hedef alan bir havan topu saldırısında hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu.

Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor.