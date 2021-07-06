Son dakika haberleri... Yemen'de Husilere ait sözde mahkemeden "casusluk" suçlamasıyla 5 Yemenli için idam kararı - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husilere ait sözde mahkeme "İngiltere adına casusluk yaptıkları" gerekçesiyle 5 Yemenli hakkında idam kararı verdi.

Husilere ait SABA ajansının haberine göre, başkent Sana'daki sözde mahkeme, "İngiliz istihbarat subayları adına casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Yemenliler hakkındaki kararını açıkladı.

Sözde mahkemenin 5 kişi hakkında idam, 1 kişi hakkında ise 5 yıl hapis kararı verdiği ifade edildi.

Kararın, nihai olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran İran destekli Husilere ait sözde mahkemeler, 10 Ocak'ta "vatana ihanet ve düşmana yardım" suçlamasıyla hükümet güçlerinden 75 komutan hakkında, 9 Şubat'ta da yine hükümeti destekleyen 11 milletvekili hakkında idam kararları vermişti.