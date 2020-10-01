Son dakika haberleri! Yemen'de Husilere bağlı sözde albay öldürüldü - Son Dakika

Husiler, hükümet güçleri ile girilen bir çatışmada sözde albaylarının öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, hükümet güçleri ile girilen çatışmada hayatını kaybeden "Albay Amir Yahya el-Buheyti" ve yanındaki iki kişi için Zamar ilinde cenaze töreni düzenlendi.

Çatışmanın nerede olduğu ve söz konusu kişilerin ne zaman hayatını kaybettiğine dair bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.