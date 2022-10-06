Son dakika haberleri... Yemen'de mayın patlaması sonucu 2 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

Yemen'in Marib vilayetinde mayın patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği, bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan açıklamada, Marib'in Mecrar kentinde mayın patlaması sonucu, biri 8, diğeri 12 yaşında, 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun yaralandığı kaydedildi. Açıklamada olayla ilgili başka detay verilmedi.

Birleşmiş Milletlerden 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki mayınların ülkenin birçok bölgesinde büyük tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husi milisler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.