Yemen'de Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalarda 31'i Husi milisi olmak üzere 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yemen'in doğusunda yer alan Marib kentindeki çeşitli cephelerde, Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen'de yetkililer Husilerin, Yemen ordusu ve Suudi liderliğindeki koalisyon uçaklarının Husi bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ağır kayıplar verdiğini açıkladı. Marib'in çeşitli noktalarında düzenlenen 17 hava saldırısında 31'i Husi milisi olmak üzere 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - MERİB