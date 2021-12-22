Yemen'in Ebyen ilinde hükümete bağlı bir askeri komutanın silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.
AA muhabirinin adını vermek istemeyen bir güvenlik kaynağından aktardığı bilgiye göre, Ebyen ilinin doğusundaki Şakra kenti Acil Müdahale Birliği Komutanı Salih el-Mihdar silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak, Mihdar'ın başına isabet eden 4 kurşunla yaşamını yitirdiğini, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.
Hükümete bağlı güçlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından bölüşülen Ebyen ili faili meçhul olaylarla dikkati çekiyor.
Kaynak: AA
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