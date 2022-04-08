Son dakika haberleri | Yemen'deki Başkanlık Konseyi'nden savaşı bitirmek için anlaşmazlıkların aşılması çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yemen'deki Başkanlık Konseyi'nden savaşı bitirmek için anlaşmazlıkların aşılması çağrısı

08.04.2022 23:17
Son dakika haberleri | Yemen'deki Başkanlık Konseyi'nden savaşı bitirmek için anlaşmazlıkların aşılması çağrısı

Gelen son dakika haberine göre Yemen'deki Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, ülkesinde 7 yıl önce patlak veren savaşı bitirmek için anlaşmazlıkların aşılması çağrısında bulundu.

Yemen'deki Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, ülkesinde 7 yıl önce patlak veren savaşı bitirmek için anlaşmazlıkların aşılması çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi, Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz ile telefonda görüştü.

Çeşitli cephelerde askeri operasyonların ilerleyişinin ele alındığı telefon görüşmesinde Bin Aziz, Alimi'ye ordunun insani ateşkesin uygulanmasında ateşkese olan bağlılığına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Alimi, "Olağanüstü ve hassas olan mevcut aşama, güvenlik, istikrar ve refahın hakim olduğu, kalkınma çarkını ileri iterek yeniden inşa sürecini başlatacak birleşik ve müreffeh bir Yemen'de halkın hayalini gerçekleştirmek için herkesin çaba göstermesini ve birlik içinde durmasını gerektirir." dedi.

Konsey Başkanı Alimi, üzerlerine yüklenen sorumluluğun, Yemen'i güvenli hale getirmek ve başta ekonomik olmak üzere genel duruma gölge düşüren savaştan çıkmak için herkesin anlaşmazlıkları aşmasını gerektirdiğini söyledi.

Ülkenin herkesin boynunda bir emanet olduğunu ifade eden Alimi, vatanın korunması, milli görevin ifası ve müdafaası ile güvenliğinin, istikrarının ve birliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen devlet televizyonunda 7 Nisan'da sabaha karşı yayımlanan açıklamada, geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad Muhammed el-Alimi başkanlığında 8 üyeden müteşekkil Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ise sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Genelkurmay Başkanı, Yemen, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yemen'deki Başkanlık Konseyi'nden savaşı bitirmek için anlaşmazlıkların aşılması çağrısı - Son Dakika


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