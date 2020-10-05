Yemen'in geçici başkenti Aden'in Valisi Ahmed Hamid Lemles, kentteki emekli askerlerin taleplerinin yakın zamanda yerine getirileceğini vadetti.

Lemles, emekli askerlerin Aden'de eylem yaptığı bölgeye ziyaretinde, göstericilere, hükümet ve cumhurbaşkanlığıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Lemles, bu görüşmelerin sonuçlarına binayen emekli askerlerin taleplerinin yakın zamanda yerine getirileceği ve maaşlarının ödeneği sözünü verdi.

Yemen'deki emekli askerler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle temmuz ayından bu yana eylemler düzenliyor. Eylemciler, hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Ocak 2020'den bu yana geciktirilen maaşlarının ödenmesini istiyor.