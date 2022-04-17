Son dakika haberleri! Yemen Dışişleri Bakanı, BM Özel Temsilcisi Grundberg ile ateşkesin korunmasını görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yemen Dışişleri Bakanı, BM Özel Temsilcisi Grundberg ile ateşkesin korunmasını görüştü

17.04.2022 23:53
Son dakika haberleri! Yemen Dışişleri Bakanı, BM Özel Temsilcisi Grundberg ile ateşkesin korunmasını görüştü

Son dakika haberler: Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile ateşkesi korumanın yollarını ele aldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile ateşkesi korumanın yollarını ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Bakan bin Mubarek'in, BM Temsilcisi Grundberg'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul ettiği belirtildi.

Bin Mubarek ve Grundberg'in Yemen'deki genel gelişmeleri ve ateşkesi sürdürmenin yollarının yanı sıra Husiler tarafından kuşatma altında tutulan Taiz şehrinin yollarının açılmasını görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede Bin Mubarek, ateşkesin öncelikleri arasında "yedi yıldır kuşatma altındaki milyonlarca sakini rahatlatmak amacıyla" Taiz şehrine giriş çıkış yollarının ve koridorların açılması gerektiğini belirtti.

Husilerin ateşkesi ihlal etmesinin tehlikelerine dikkati çeken Bin Mubarek, hükümetin ateşkesi barış için bir umut penceresi olarak koruma konusundaki istekliliğine işaret etti.

Bin Mubarek, Husilerin ateşkesi kötüye kullanarak, silahlı güçlerini yeniden toparlamasını ve ateşkesi bozacak askeri faaliyetlerde bulunmasını engellemenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Yemen hükümeti 14 Nisan'da, İran destekli Husileri, BM tarafından ilan edilen ateşkesi açık şekilde ihlal etmekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) antlaşma şartlarına uyması için Husilere baskı yapmaya çağırmıştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yemen Dışişleri Bakanı, BM Özel Temsilcisi Grundberg ile ateşkesin korunmasını görüştü - Son Dakika


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