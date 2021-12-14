Son dakika haberleri: Yemen genç milli futbol takımı, "savaşın gölgesinde" Batı Asya şampiyonasını kazandı - Son Dakika

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri, ülkesinin Batı Asya Gençler Şampiyonasındaki galibiyetinin, "savaş ve trajediden sökülüp alınan bir başarı" olduğunu belirtti.

Yemenli Bakan Bekri, genç milli futbol takımının ülke tarihinde bir ilke imza atarak Batı Asya Gençler Şampiyonası'nı kazanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bekri, "Genç millilerin zaferi, sadece ülke tarihinde bir ilk olması açısından değil aynı zamanda savaşın trajedisi ve neden olduğu sıkıntılar arasından sökülüp alındığı için de tarihi ve dikkate değer bir başarı." dedi.

Tüm ülkeyi sevinç dalgasının kapladığını kaydeden Bekri, "Bu başarının en güzel yanı, farklı aidiyetlerden ve akımlardan tüm Yemenlileri birleştirmesi, savaşın acılarını ve felaketlerini bir kenara bırakarak herkesi sevindirmesi oldu." diye konuştu.

Kutlamalar sırasındaki kayıplar sevinci gölgeledi

Yemen genç milli futbol takımı, dünkü karşılaşmada final rakibi Suudi Arabistan'ı penaltı atışlarıyla yenerek tarihinde ilk defa Batı Asya Gençler Şampiyonu oldu.

Genç millilerin kazandığı zafer ülkede sevinçle karşılandı, Yemenliler şampiyonluğu kutlamak için konvoylar oluşturdu.

Öte yandan kutlamalar sırasında havaya açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

İran destekli Husilere ait "26 September" sitesinin haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Sana ile diğer illerin, galibiyet nedeniyle büyük kutlamalara tanık olduğu kaydedildi.

Kutlamalar sırasında havaya açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.