Son dakika haberleri... Yemen hükümeti, Aden'de hamile gazetecinin öldüğü saldırıdan Husileri sorumlu tuttu - Son Dakika

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, geçici başkent Aden'de dün hamile bir gazeteciye düzenlenen suikastı kınayarak, saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tuttu.

Haydan, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Aden'in Hur Mekser ilçesinde gazeteci Raşa Abdullah el-Harazi'nin aracına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Söz konusu terör saldırısında Husilerin izinin bulunduğunu kaydeden Haydan, Husilerin özgür basın mensuplarını susturmaya ve karşıtlarını tasfiye etmeye çalıştığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Haydan, güvenlik güçlerine suçluların tespit edilerek yakalanması talimatı verildiğini aktardı.

Avrupa Birliği Yemen Misyonundan kınama

Öte yandan Avrupa Birliği Yemen Misyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu suikastın basın mensuplarının haklarının ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının kınandığı ifade edilirken suçluların da bir an önce adalete teslim edilmesi istendi.

Aden'de kadın gazetecinin aracına bombalı saldırı

Yemen'in geçici başkenti Aden'de dün araçlarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hamile olduğu belirtilen gazeteci Raşa Abdullah el-Harazi hayatını kaybetmiş, araçta bulunan ve kendisi gibi gazeteci olan eşi Muhammed el-Atemi de ağır yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu ise üslenen olmamıştı.

Aden'de sıklıkla ordu mensupları, güvenlik güçleri, yerel yetkililer, din adamları ve kanaat önderlerini hedef alan saldırılar düzenleniyor.