Son dakika haberleri... Yemen hükümeti: İnternet sorununa çözüm konusunda hazırız - Son Dakika

Yemen hükümeti, Aden hariç tüm şehirlerde cuma gününden bu yana yaşanan internet kesintisine çözüm bulma konusunda hazır olduğunu bildirdi.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen Telekomünikasyon Kurumundaki teknisyenler ve mühendislerin aksaklığın kaynağını tespit için çalıştığı belirtildi.

Sorunun Hudeyde'deki bir istasyonu besleyen jeneratördeki hasar nedeniyle meydana geldiği aktarılan açıklamada, Telekomünikasyon Kurumunun birkaç saat içerisinde hasarı onarabilecek imkana sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada sorunun daha uzun sürmesi durumunda, Hudeyde ilindeki internet hizmetine bağlı olan ve şu anda interneti kesilen şehirlerin Aden'deki uluslararası hatta bağlanabileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri 20 Ocak Perşembe günü Hudeyde'de İran destekli Husilerin "korsan faaliyetler yürüttüğü" bir noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks adlı sitede yer alan haberde ise Arap koalisyon güçlerinin, Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 21 Ocak cuma gününün ilk saatlerinden itibaren ülke çapında internet bağlantısının kesildiği belirtilmişti.

Ülkede Aden'deki hükümete bağlı "Aden Net" şirketi müşterilerinin dışındakilere internet hizmeti verilemiyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.