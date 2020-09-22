Son dakika haberleri... Yemen hükümetinden, BAE destekli GGK'ye Riyad Anlaşması'na uyulması çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yemen hükümetinden, BAE destekli GGK'ye Riyad Anlaşması'na uyulması çağrısı

Son dakika haberleri... Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) Riyad Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine saygı duymaya çağırdı.

Son dakika haberleri... Yemen hükümetinden, BAE destekli GGK'ye Riyad Anlaşması'na uyulması çağrısı, System.String[]

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) Riyad Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine saygı duymaya çağırdı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alana habere göre Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es- Sabah ile telefonda görüştü.

Hadrami, görüşmede hükümetin, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da GGK ile imzalanan Riyad Anlaşması'nı tam anlamıyla uygulamaya istekli olduğunu belirtti.

Yemen hükümetinin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma mekanizmasına göre sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydeden Hadrami, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin geçici başkent Aden'e vali ve emniyet müdürü atadığını anımsattı.

Hadrami, "GGK, yükümlülüklerine saygı duymak, hızlandırma mekanizmasına göre kendisine bağlı askeri birlikleri ve güçleri Aden'den çıkarmak zorunda." dedi.

GGK Başkanlık Komitesi pazar günü düzenlen toplantıda, "Konseyin, Ebyen'den birliklerinin ayrılması ve askeri güçlerinin Aden dışına çıkması gibi Riyad Anlaşması'nı hızlandırma mekanizmasını uygulamak için gerekli tüm planları yerine getirdiğini" belirtmişti.

Komite, Riyad Anlaşması'nın denetmeni sıfatıyla Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından anlaşmanın diğer tarafına (Yemen hükümeti) birliklerinin naklini hızlandırması ve hükümetin kurulması konusunda baskı yapılmasını beklediğini aktarmıştı.

Koalisyon güçleri, temmuz sonunda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması amacıyla bir mekanizmayı devreye koyacağını duyurmuştu.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Riyad, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 00:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yemen hükümetinden, BAE destekli GGK'ye Riyad Anlaşması'na uyulması çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur         
00:40
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti         
21:56
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 02:26:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Yemen hükümetinden, BAE destekli GGK'ye Riyad Anlaşması'na uyulması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei