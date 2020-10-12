Son dakika haberleri: Yemen hükümetinden, donör ülkelere Merkez Bankası'na destek çağrısı - Son Dakika

Yemen hükümeti, yerel para biriminin, döviz karşısındaki gerilemesini durdurmak için donör ülkelere Merkez Bankası'na destek olma çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Avustralya'nın Yemen Büyükelçisi Rıdvan Cezedat ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen halkının bu istisnai dönemde maruz kaldığı insani durum ele alındı.

Bakan Hadrami, uluslararası toplumu özellikle donör ülkeler ve kurumları, yerel para biriminin istikrar kazanmasına ve halkın genel yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak şekilde Yemen Merkez Bankası'na destek olmaya çağırdı.

Yemen Merkez Bankası, pazar günü yerel piyasadaki döviz kurlarını kontrol amacıyla döviz piyasasındaki dengesizlikleri gidermek, havaleleri düzenlemek için birtakım tedbirleri onaylamıştı.

Yemen riyalinin döviz karşısında, iç savaşın başlamasından bu yana daha önce görülmemiş bir şekilde değer kaybettiği ifade ediliyor. İç savaştan önce 1 dolar 215 riyalken halihazırda 810 riyale yükseldiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, geçen ay yaptığı açıklamada, Yemen riyalinin bu senenin başından itibaren yüzde 25 değer kaybettiğine işaret ederek, yerel piyasalardaki fiyat artışı nedeniyle ülkede açlığın yayılması konusunda uyarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.