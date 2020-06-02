Son dakika haberleri! Yemenli ekonomi uzmanı:

Yemenli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uzmanı Mustafa Nasr, donör ülkelerin Yemen'e verdiği desteğin önemli olduğunu ancak Husilerin engellemesi ve giderler nedeniyle yapılan yardımların güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının zor olduğunu söyledi.

Yemen'deki Ekonomi Medyası ve Araştırma Merkezi Başkanı Nasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insani yardım çabalarına maddi destek toplamak için bugün düzenlediği ve 130 ülke ile uluslararası örgütün katıldığı toplantıyı değerledirdi.

Donör ülkelerin Yemen'e yaptığı yardımların son derece önemli olduğunu, birçok insanın bu yardımlarla geçindiğini belirten Nasr, bu yardımların aynı zamanda savaş süresince Yemen ekonomisinin büyük gelir kaynaklarından birini oluşturduğunu, dolayısıyla yardımların kesilmesinin, ekonomi ve sağlık sektörlerini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasının zorluğunu vurgulayan Yemenli uzman, çalışmalar sırasındaki giderlerin fazlalığına, Husilerin yardım faaliyetlerine yönelik engellemeleri ve yolsuzluklarına dikkati çekti.

Nasr, bugünkü toplantıdan olumlu sonuçlar çıkması temennisinde bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.