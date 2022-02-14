Son dakika haberleri... Yemenliler, savaş ve ekonomik krizin gölgesinde Sevgililer Günü'nü kutladı - Son Dakika

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşa ve bunun sonucu olan ekonomik ve insani krizlere rağmen halk, hükümetin kontrolündeki bölgelerde mütevazı imkanlarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamaya çalıştı.

İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve diğer illerde milislerin, hediye satan dükkanları kapatması nedeniyle halk Sevgililer Günü'nü kutlayamasa da hükümetin kontrolündeki kentlerde durum farklıydı.

Taizlilerin, kısıtlı imkanlarına rağmen sevdiklerine hediye ya da çiçek aldığı görüldü.

AA muhabirine konuşan Yemenli aktivist Muhammed el-Harbi, "dünya Sevgililer Günü'nü kutlarken Yemen'de nefret ve şiddet söyleminin arttığını ve savaşın her geçen gün daha da kızıştığını" söyledi.

Husilerin hediyelik eşya satan dükkanları kapatmasına da değinen Harbi, bunu "insanların özel hayatlarına karışmak" olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumdan, insan haklarına saygı duymaları ve bu müdahalelerine son vermeleri için Husilere baskı yapmasını istedi.

Diğer bir aktivist Faysal el-Usali, Sevgililer Günü'nde Yemenlilerin cehennemi yaşadığını, tüm dünya eğlenip hediyeleşirken, kendilerinin hasta ve yaralıları tedavi ettiğini ve Husilerin "darbesi" nedeniyle bir şehirden diğerine bile gidemediğini dile getirdi.

Yemenli Mekin el-Uceri de evin ihtiyaçları için ayırdığı parayla, zorlu hayat şartlarında kendisine destek olan eşine 2 adet gül satın aldığını dile getirdi.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmaların birçok bölgede aralıksız sürdüğü Yemen'de bu yılbaşına kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.