Son dakika haberleri... Yeni Hasankeyf, turistlere hazırlanıyor - Son Dakika

VEYSEL Eroğlu (Ilısu) Barajı sularının altında kalması nedeniyle yeni kurulan Batman Hasankeyf'e bölge halkı yerleşirken, ilçenin cadde ve sokakları ile giriş ve çıkışlarında ekiplerin yol, alt ve üst yapı ile peyzaj ve refüj çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından turistler, ilçede ağırlanmaya başlanacak.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli tesislerinden olan Dicle Nehri üzerindeki Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile birlikte tarihi Hasankeyf ilçesi de sular altında kaldı. Barajın yapımı sırasında 300 milyon TL harcama tutarıyla Hasankeyf ilçesi 3 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerine, tarihi Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı ise taşları tek tek sökülüp, Dicle Nehri Kıyısı'ndaki Kültürel Park'a taşındıktan sonra yeniden inşa edildi. Yeni yerleşim yerinde ayrıca kaymakamlık, belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi, kütüphane ve müze gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı.

YENİ YOLLAR YAPILDIIlısu ile birlikte daha önce standardı çok düşük ve araçların zorlukla geçtiği Midyat- Dargeçit yolu yeniden inşa edildi. Bu kapsamda 52 kilometrelik ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildi. Daha önce sallarla geçilen Dicle Nehri artık köprü ile geçiliyor. Baraj inşaatı kapsamında Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır'a ait köylerde de 237 kilometre asfalt kaplı köy yolu yapıldı.MAHALLE VE CADDELERE TARİHİ İSİMHasankeyf'in yeni yerleşim yerinde 4 mahalle kuruldu. Mahallelere ise tarihi isimler verildi. Kültür, Raman, Dicle ve ilçede 300 yıl hakimiyet sürdüren Eyyubilerin adı verilen mahallerin bulunduğu yeni Hasankeyf'te, TOKİ tarafından bölge mimarisine uygun 160 metrekarelik 710 konut ve 98 iş yeri inşa edildi. Tek katlı inşa edilen konut ve iş yerleri sahiplerine teslim edildi. Hasankeyfliler, 4 mahalleden oluşan yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı. Baraj projesi kapsamında su altında kalan 12 bin yıllık tarihi ilçeden kopmadan, 3 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerindeki evlerine taşınan Hasankeyfliler, yaşamlarına başladı. 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf'in yerine inşa edilen yeni yerleşim biriminde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Alt ve üst yapılar ile yol, refüj ve peyzaj çalışmalarına devam ediliyor. Yol ve sokak çalışmaları süren ilçede işçiler, iş makineleriyle gece gündüz çalışıyor.'BÖLGENİN EN GÜZEL İLÇESİ KONUMU HALİNE GELECEK'Çalışmalar hakkında bilgi veren Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen , Hasankeyf'in şu an inşaat halinde olduğunu ve yeni ilçe kurulduğunu söyledi. Kusen, şöyle konuştu: "Şehirdeki kamu yatırımları ve diğer çalışmalar devam ediyor. Hem ihalesi yapılıp çalışmaya başlanılan hem de önümüzdeki birkaç ay içerisinde belediyenin hizmet alanları olarak bilinen kent meydanı, ilçe otogarı, düğün salonu ve taziye evleri, belediye bakım onarım araçları, mezbaha ihale aşamasında. Yeni kurulan bir ilçe tarihi ve kültürel değerlerin taşındığı kültür park alanında da eylül ayında Devlet Su İşleri (DSİ) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sözleşme neticesinde o alanda da çalışmalar mümkünse devam edecek. Göl alanı oluştuktan sonra limanlar yapıldı. Hasankeyf gerçekten şehirsel anlamda örnek bir proje. Bu proje uygulama aşamasında biraz sıkıntılarla ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı talimatıyla tekrar bir çalışma yapılıyor. Belediye önünde ve refüjlerde bir çalışma yapılıyor. Diğer alan ise yeşil alanlardır. Bu şehir daha yeni taşındı, ağaçların bir kısmı ekildi, bir kısmı da ekilmeye devam ediyor. İnanıyorum ki Hasankeyf ilçesi bu fiziki ile peyzaj çalışmaları bittikten sonra bir önceki Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu hocamızın bize Hasankeyf'te Millet Bahçesi sözü var. O da hayata geçilirse bu vizyon projesi tam anlamıyla ifadesini bulacak. Hasankeyf, bölgenin en güzel ilçesi konumu haline gelecektir."

?