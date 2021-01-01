Son dakika haberleri: Yeni hastane çevresindeki yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yeni hastane çevresindeki yol açma çalışmaları devam ediyor
01.01.2021 00:09
Edinilen son dakika haberine göre Yeni yapılan Devlet Hastanesi çevresindeki yapılaşmadan dolayı Develi Belediyesi ekiplerinin imara açılan yolların zemin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni yapılan Devlet Hastanesi çevresindeki yapılaşmadan dolayı Develi Belediyesi ekiplerinin imara açılan yolların zemin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan yolların dolgu ve sıkıştırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yeni açılan yolların alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan KASKİ ekiplerimize ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a çek teşekkür ediyorum. 2021 yılı içerisinde sıcak asfaltını da atacağımız yolların şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
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