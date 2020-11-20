Son dakika haberleri... Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Esnafların kepenklerini kapatması KAYSERİ - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle başladı.

Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak