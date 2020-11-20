Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
20.11.2020 23:02
Son dakika haberi: Kent meydanı Polis ekiplerinin denetimleri Polis ekiplerin esnafa uyarıları ÇORUM - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalar Çorum'da uygulanmaya başlandı.
Kent meydanı
Polis ekiplerinin denetimleri
Polis ekiplerin esnafa uyarıları ÇORUM - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalar Çorum'da uygulanmaya başlandı.
Çorum'da genelgeye göre kısıtlamanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, kapsamdaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.
Ekipler denetimlerde kısıtlamaların detaylarına ilişkin esnafa bilgi verdi.
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