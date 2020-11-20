Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2) - Son Dakika

Kent meydanı

Polis ekiplerinin denetimleri

Polis ekiplerin esnafa uyarıları ÇORUM - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalar Çorum'da uygulanmaya başlandı.

Çorum'da genelgeye göre kısıtlamanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, kapsamdaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Ekipler denetimlerde kısıtlamaların detaylarına ilişkin esnafa bilgi verdi.