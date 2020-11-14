Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Sarı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, takımdaki oyuncuların ve teknik heyetin Kovid-19 testlerinden geçirildiğini kaydedildi.
Açıklamada, "Teknik heyetimiz takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
- Kaynak: AA
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